Для Cyberpunk 2077 вышел хотфикс, исправляющий сбои

Разработчики из польской студии CD Porjket RED рапортовали о выпуске небольшого исправления для экшен-RPG от первого лица Cyberpunk 2077. В хотфиксе исправлены сбои, возникающие при переходе со стартового экрана в главное меню игры. Он уже доступен на ПК в Steam и Epic Games Store.
Обновление не изменит версию игры, отображаемую в главном меню, но все же может повлиять на моды.
Я надеялся ,что пофиксят запуск игры,а то с последними патчами, появился чёрный экран секунд на 10 до появления основной заставки.Ничего критичного,но слегка бесит)
у меня с последним патчем кроме черного экрана еще и ждать приходится минуты 3 пока запустится и вот это реально бесит.