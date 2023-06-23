Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 937 оценок

Для Cyberpunk 2077 вышел хотфикс, исправляющий сбои

©
monk70
Новости

Разработчики из польской студии CD Porjket RED рапортовали о выпуске небольшого исправления для экшен-RPG от первого лица Cyberpunk 2077. В хотфиксе исправлены сбои, возникающие при переходе со стартового экрана в главное меню игры. Он уже доступен на ПК в Steam и Epic Games Store.

Обновление не изменит версию игры, отображаемую в главном меню, но все же может повлиять на моды.

4
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Lvinomord

Я надеялся ,что пофиксят запуск игры,а то с последними патчами, появился чёрный экран секунд на 10 до появления основной заставки.Ничего критичного,но слегка бесит)

0
Destroited

у меня с последним патчем кроме черного экрана еще и ждать приходится минуты 3 пока запустится и вот это реально бесит.

0