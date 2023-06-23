Для Cyberpunk 2077 вышел хотфикс, исправляющий сбои ©

Разработчики из польской студии CD Porjket RED рапортовали о выпуске небольшого исправления для экшен-RPG от первого лица Cyberpunk 2077. В хотфиксе исправлены сбои, возникающие при переходе со стартового экрана в главное меню игры. Он уже доступен на ПК в Steam и Epic Games Store.

Обновление не изменит версию игры, отображаемую в главном меню, но все же может повлиять на моды.