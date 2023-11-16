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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 16 744 оценки

Для Cyberpunk 2077 вышел мод, добавляющий 100 NPC из билда E3 2018, делающий толпы более разнообразными

Procy_on
Новости

Моддер L3X4RS выпустил мод Crowd E3 2018 Restored для приключенческого экшена Cyberpunk 2077? который пытается восстановить толпу/NPC из билда E3 2018. В общей сложности он восстанавливает около 100 NPC, которые не попали в финальную версию.

Следует отметить, что этот мод не увеличивает плотность толпы/NPC. Таким образом, вы не увидите на экране то же количество NPC, что и в билде E3 2018. Мод увеличивает разнообразие NPC, т.е. вам реже будут встречаться одинаковые.

+ ещё 1 картинка

К сожалению, автор мода не предоставил ни одного видеоролика с демонстрацией работы мода. Это очень неприятно, так как мне бы очень хотелось увидеть этих новых NPC. Тем не менее, поскольку мод добавляет новую одежду и аксессуары для NPC, мы можем считать его бесплатным DLC-модом.

Вы можете скачать этот мод по этой ссылке.

16
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Usta

Тигриные Когти, Валентино, пузатики из локации где живет Ви - проходной двор а не Посмертие.

4
Олег Фамилия

Че сдпр интересно не добавили их

1
CrytеK

Плойки не потянут,очевидно же

4
Spitfire_old

Слишком красивые. Не стыкуются с линией партии.

1
Sickofitall

Вернули бы чувака, который на креслей в трейлере 2018 ездил.

0
Wolfenstein

а на сюжет нормальный можно мод какой нить ?

-5
Никита Дроздоvv

разве там плохой сюжет?

0
valera antonov

Нормальный там сюжет и отзывы тому подверждение. Значительно большей части игра зашла

0
Wolfenstein Никита Дроздоvv

ну пройди типа и увидишь, его нейронка сгенерила за 2 секунды

-6
Никита Дроздоvv Wolfenstein

я несколько раз игру проходил и не увидел плохого сюжета

1
Sickofitall

В DLC сюжет кал, в основной игре хороший.

0