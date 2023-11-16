Для Cyberpunk 2077 вышел мод, добавляющий 100 NPC из билда E3 2018, делающий толпы более разнообразными

Моддер L3X4RS выпустил мод Crowd E3 2018 Restored для приключенческого экшена Cyberpunk 2077? который пытается восстановить толпу/NPC из билда E3 2018. В общей сложности он восстанавливает около 100 NPC, которые не попали в финальную версию.
Следует отметить, что этот мод не увеличивает плотность толпы/NPC. Таким образом, вы не увидите на экране то же количество NPC, что и в билде E3 2018. Мод увеличивает разнообразие NPC, т.е. вам реже будут встречаться одинаковые.
К сожалению, автор мода не предоставил ни одного видеоролика с демонстрацией работы мода. Это очень неприятно, так как мне бы очень хотелось увидеть этих новых NPC. Тем не менее, поскольку мод добавляет новую одежду и аксессуары для NPC, мы можем считать его бесплатным DLC-модом.
Вы можете скачать этот мод по этой ссылке.
Тигриные Когти, Валентино, пузатики из локации где живет Ви - проходной двор а не Посмертие.
Че сдпр интересно не добавили их
Плойки не потянут,очевидно же
Слишком красивые. Не стыкуются с линией партии.
Вернули бы чувака, который на креслей в трейлере 2018 ездил.
а на сюжет нормальный можно мод какой нить ?
разве там плохой сюжет?
Нормальный там сюжет и отзывы тому подверждение. Значительно большей части игра зашла
ну пройди типа и увидишь, его нейронка сгенерила за 2 секунды
я несколько раз игру проходил и не увидел плохого сюжета
В DLC сюжет кал, в основной игре хороший.