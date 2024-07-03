Для Cyberpunk 2077 вышел мод, который добавляет мини-игру с рулеткой

Моддер Boe6 выпустил интересный мод для Cyberpunk 2077, который добавляет возможность игры в рулетку. Таким образом, игроки теперь смогут поставить на кон свои заработанные деньги и испытать удачу.
Мод хорошо проработан: шарик движется по колесу случайным образом, как в реальной жизни. Колесо, шарик и фишки полностью анимированы, и в моде даже присутствуют звуки игры в рулетку. Пользовательский интерфейс прост и напоминает оригинальную игру. Теперь игроки могут наслаждаться азартными играми так же, как в настоящем казино.
В игре есть довольно много мест, где можно поиграть в рулетку. Кроме того игрок может самостоятельно устанавливать размер ставки и бай-ина. Скачать мод можно бесплатно прямо с нашего сайта.
Странно, что у разрабы забили хрен, чтобы наполнить эту игру миниграми
Пойдет, интереса ради хотя бы. Надо больше разнообразие и разных фишек, больше миниигр и призы с них, больше сюжета
Ну все база для рп готова
Если нельзя через деку выиграть так пару хрениллиардов, даже не приглашайте меня туда.
Ура, как я долго этого ждал
Вот бы еще покер как в рдр2 сделал бы кто, что бы я наконец снес рдр2, а то только ради него держу и захожу еще в этот рокстаровский высер, на который давно х*р положили.