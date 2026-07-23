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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 429 оценок

Для Cyberpunk 2077 вышел мод, который превращает роман с Джуди в полноценную историю отношений

Trickadatry Trickadatry

Для Cyberpunk 2077 состоялся релиз Judy Love Messages 2.0 — масштабного сюжетного мода, значительно расширяющего романтическую линию с Джуди Альварес. Обновление делает отношения с одной из самых популярных героинь игры гораздо глубже, добавляя тысячи новых сообщений, десятки диалогов и дополнительный сюжетный контент.

Главным нововведением версии 2.0 стала поддержка персонажей обоих полов. Если раньше мод был ориентирован только на женскую версию Ви, то теперь авторы подготовили отдельную сюжетную ветку и для мужского персонажа, сохранив индивидуальный подход к развитию отношений.

Cyberpunk 2077 "Любовные Сообщения Джуди + (JLM - Judy Love Messages +) [v2.0]"

По словам создателей, мод включает более 3600 сообщений для женской версии Ви и свыше 4000 — для мужской. Помимо этого, игрокам доступны более 150 развернутых диалогов, свыше 200 фотографий, разделённых между двумя вариантами прохождения, а также личные инфо-чипы, дополнительный контент для взрослых и интеграция с рядом других модификаций.

Авторы подчёркивают, что при работе над Judy Love Messages 2.0 стремились максимально сохранить каноничный образ Джуди Альварес. Особое внимание уделялось последовательному развитию отношений, эмоциональной драматургии и естественному характеру общения, благодаря чему мод воспринимается как полноценное продолжение оригинальной романтической линии, а не набор отдельных сообщений.

Фактически Judy Love Messages 2.0 превращает роман с Джуди в самостоятельную историю внутри Cyberpunk 2077, значительно увеличивая количество взаимодействий с персонажем и делая отношения более живыми и продолжительными. Для поклонников героини это один из самых масштабных сюжетных модов, посвящённых романтической составляющей игры.

ПК 363
8
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Tommy451

самый бесячий романтический персонаж в истории видеоигр

4
kolinmah

История отношений - это мастурбация в ванной?)

2
Alex Row

кто уже потраил- русик есть?

1
ZAUSA
Для Cyberpunk 2077 вышел мод, который превращает роман с Джуди в полноценную историю отношений

Ещё душнее? Спасибо...

Ardolon

Панам и Ривер намного лучше, так что мод не для меня.