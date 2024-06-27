Для Cyberpunk 2077 вышел мод, который восстанавливает заброшенное казино в Норт-Оук

Как стало известно, моддер SirMZK выпустил новый мод North Oaks Exclusive Club And Casino Restored для Cyberpunk 2077, в котором попытался восстановить заброшенное казино и эксклюзивный клуб в Норт-Оук.
На данный момент мод представляет из себя пресет AMM, который не добавляет дополнительных квестов, персонажей или интерактивности. Однако в казино и клубе можно сделать фотографии и насладиться видами. На данный момент, мод является частью больших планов автора по восстановлению всего интерьера этого роскошного клуба.
В будущих обновлениях мода SirMZK планирует добавить второй интерьер казино, изменить внешние сиденья и расположение NPC на основе концепт-артов игры, а так же внести изменения, которые позволят добавить больше этажей и убрать дорожные заграждения на пути к казино.
Не в тему мода, но всегда было интересно, сможет ли человек жить "вечно", если бы проводили операции по замене органов на механику
Учёные проводили исследование над человеческим сердцем.Если сердце не нервировать и чтоб был всегда чистый воздух чистая вода все необходимые витамины получаемые в правильной дозе и вовремя давать в меру лёгкие нагрузки периодически подпитывать гормонами счастья и.т.д..в общем в идеальных условиях человеческое сердце пробилось бы около 1000 лет.Если бы люди жили даже до 1000 лет то началось бы перенаселение планеты и бесконечные воины во всех уголках за ресурсы и просто потому что очень тесно.Всё устроено так как должно быть и этот закон вселенной никак не изменить - сотку прожил и гудбай васька уступи место другому ещё и надо сказать спасибо за то что вообще родился.
Если что, то по мнению хомячков игра полностью доделана🤣