Для Cyberpunk 2077 вышел мод на 13 ГБ, улучшающий все ТВ-шоу ©

Моддер 2077v2 выпустил 13-гигабайтный мод для Cyberpunk 2077, который улучшает все внутриигровые телешоу. Благодаря этому моду вы, наконец, можете смотреть эти шоу в разрешении 1080p/30fps, а не в 480p, как было изначально.

Чтобы создать этот мод, 2077v2 использовал методы масштабирования AI. И, судя по тому, что мы видим в следующем сравнительном видео, результаты довольно хорошие. Так что да, мы определенно рекомендуем скачать его.

2077v2 также выпустили еще один классный мод, который увеличивает дальность рендеринга. Излишне говорить, что этот мод повысит требования игры к ПК. Так что да, имейте это в виду, если вам это интересно. Вы можете скачать его отсюда.