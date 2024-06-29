Для Cyberpunk 2077 вышел мод с динамическими реакциями NPC: одежда, вождение и выборы в квестах будут иметь значение

Моддер «MisterChedda» выпустил мод для Cyberpunk 2077, который направлен на перестройку поведения всех банд, толп и NPC. Этот мод сделает поведение NPC более реалистичным, и теперь у них будут динамические реакции в зависимости от вашей одежды, вождения и даже ваших прошлых выборов квестов.
Если говорить более подробно, NPC теперь будут отпрыгивать с дороги, если вы посигналите им во время движения по тротуару. Другие водители иногда будут сигналить в ответ и делать замечания, если вы посигналите им. Если вы едете пьяным, полиция быстро вас заметит, но они не начнут драку, если вы не создадите проблем.
Большинство NPC теперь будут реагировать, если увидят голого Ви, за исключением некоторых, таких как бездомные или бедные NPC. Когда они вас увидят, они могут сделать комментарии или уйти. Полиция и банды NPC быстро вас заметят, но не начнут драку, если вы не создадите проблем. Кроме того, уровень вашего киберпрограммного обеспечения будет влиять на то, как NPC отреагируют на вашу наготу.
И это еще не все. NPC теперь будут убегать в страхе, если у вас 4 или более звезд розыска. А многократное столкновение с идущими офицерами полиции NCPD или солдатами баргестов может спровоцировать драку.
NPC теперь будут реагировать на вашу одежду в зависимости от принадлежности к банде или корпорации. Ношение одежды банды затруднит обнаружение вас союзниками, но облегчит обнаружение вас их соперниками. Вождение транспортных средств, связанных с бандой, также повлияет на то, как быстро вас обнаружат конкурирующие и союзные банды.
Как уже было сказано, ваши прошлые выборы заданий также повлияют на банды игры. Таким образом, они могут спровоцировать или напрямую вступить в бой в зависимости от ваших прошлых выборов заданий. Банды также активируют режим боя непосредственно при столкновении с ними в миссиях по контракту курьера/транспорта.
Скачать мод можно по ссылке.
О каких союзных бандах речь вообще в игре, где нет репутации с бандами?
Скорее всего имеется в виду взаимосвязь с другим модом
А-а. Ну тогда возможно.
Тут вспоминаю одну очень старую нашу игру Проклятые земли назывались. И как то в журнале было интервью с разрабом. Где он поведал о странной реакции костра на вроде пролетающее насекомое. То есть костер вёл себя неадекватно из-за этого. Но подобное поняли не сразу, а спустя лишь определённое время. К чему я это вспомнил. Будут ли подобные глюки в игре. Это всё-таки весьма тонкие настройки и насколько они оттестнены чтобы не было глюков, подобных как в игре про которую я тут рассказал.
а что там происходило?
Точно не помню. Но вроде костер пытался поймать насекомое своими языками. Когда насекомое входило в радиус действия реагирования костра. Эт было когда авторы типа тестировали окружающий мир без игрока. Сразу скажу могу ошибаться в тонкостях ибо прошло четверть века как читал это интервью.
Камень я не дам.
Прикольно на самом деле
Прямо Saints Row вспомнилось.
Звучит интересно.
Как будто в этой игре вообще есть хоть какой-то намёк на нормальный ИИ. Эти болванчики как не умели ничего, кроме как застревать в текстурах и нести одну и ту же реплику по кругу, так и не научатся. Моддеры как всегда выдают желаемое за действительное.