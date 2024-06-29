Для Cyberpunk 2077 вышел мод с динамическими реакциями NPC: одежда, вождение и выборы в квестах будут иметь значение

Моддер «MisterChedda» выпустил мод для Cyberpunk 2077, который направлен на перестройку поведения всех банд, толп и NPC. Этот мод сделает поведение NPC более реалистичным, и теперь у них будут динамические реакции в зависимости от вашей одежды, вождения и даже ваших прошлых выборов квестов.

Если говорить более подробно, NPC теперь будут отпрыгивать с дороги, если вы посигналите им во время движения по тротуару. Другие водители иногда будут сигналить в ответ и делать замечания, если вы посигналите им. Если вы едете пьяным, полиция быстро вас заметит, но они не начнут драку, если вы не создадите проблем.

Большинство NPC теперь будут реагировать, если увидят голого Ви, за исключением некоторых, таких как бездомные или бедные NPC. Когда они вас увидят, они могут сделать комментарии или уйти. Полиция и банды NPC быстро вас заметят, но не начнут драку, если вы не создадите проблем. Кроме того, уровень вашего киберпрограммного обеспечения будет влиять на то, как NPC отреагируют на вашу наготу.

И это еще не все. NPC теперь будут убегать в страхе, если у вас 4 или более звезд розыска. А многократное столкновение с идущими офицерами полиции NCPD или солдатами баргестов может спровоцировать драку.

NPC теперь будут реагировать на вашу одежду в зависимости от принадлежности к банде или корпорации. Ношение одежды банды затруднит обнаружение вас союзниками, но облегчит обнаружение вас их соперниками. Вождение транспортных средств, связанных с бандой, также повлияет на то, как быстро вас обнаружат конкурирующие и союзные банды.

Как уже было сказано, ваши прошлые выборы заданий также повлияют на банды игры. Таким образом, они могут спровоцировать или напрямую вступить в бой в зависимости от ваших прошлых выборов заданий. Банды также активируют режим боя непосредственно при столкновении с ними в миссиях по контракту курьера/транспорта.

Скачать мод можно по ссылке.