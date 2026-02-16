Для Cyberpunk 2077 вышел мод с новой локацией в Пустошах, заданием и убежищем

Моддеры Nox, MrBilL61 и TPMG выпустили новую модификацию The APEX - Sonora Canyon and Safehouse для Cyberpunk 2077. Она добавляет в игру новую область для исследования, секретное убежище и новый квест.

Действие мода разворачивается в Пустошах за пределами Найт-Сити. Игрокам предстоит исследовать каньон Сонора, а с помощью нового задания открыть доступ к убежищу. Внутри доступны уникальные интерактивные действия, включая возможность готовить еду, смотреть фильмы в кровати и пользоваться полноценным тиром с системой хранения оружия.

Убежище выполнено в смешанном стиле милитаризма и кочевников и оснащено большим гаражом, где можно вызвать активный транспорт Ви. Рядом разбросано несколько небольших построек, которые можно обыскать в поисках полезного лута. Разработчики подчеркивают, что мод создавался так, чтобы органично вписаться в оригинальную игру и не нарушать лор вселенной.