Для Cyberpunk 2077 вышел мод Torrent с реалистичным 3D-дождём, динамическими грозами, молниями и погодными эффектами

Моддер CyanideX выпустил для Cyberpunk 2077 новую модификацию Torrent, значительно перерабатывающую систему дождя и погодных эффектов. Вместо стандартных плоских эффектов осадков мод добавляет полноценные трёхмерные капли, каждая из которых обладает собственным размером и скоростью падения. Они сохраняют положение в игровом мире при движении камеры, благодаря чему дождь приобретает дополнительную глубину и выглядит значительно реалистичнее.

Особое внимание уделено взаимодействию осадков с движением персонажа и транспорта. Во время быстрой езды капли устремляются навстречу лобовому стеклу, ветер отклоняет их в стороны, а бег персонажа также влияет на направление падения. Дождь реагирует на окружающее освещение, включая уличные фонари, неоновые вывески и автомобильные фары. В плотных потоках осадков становятся заметны световые лучи и красные отблески задних фонарей машин. Эти эффекты работают при любой скорости передвижения как от первого, так и от третьего лица.

Torrent учитывает особенности игрового окружения: дождь прекращается там, где его отключает стандартная погодная система Cyberpunk 2077, поэтому капли не проходят сквозь стены и не появляются внутри помещений. Под крышами персонаж защищён от осадков, хотя сильный ветер способен заносить дождь под мосты и в другие открытые укрытия. При соприкосновении с землёй и крышами капли образуют брызги, мелкую водяную взвесь и круги на поверхности, а сильный ливень сопровождается туманом вдали.

Модификация поддерживает несколько погодных условий, включая Rain, Light Rain, Toxic Rain и Rainy Night, а также совместима с дождливой погодой из Nova City 2 и других погодных модов. Интенсивность осадков плавно изменяется вместе с погодой: от локальной мелкой мороси до мощных ливней. Направление капель зависит от ветра, а во время штормов порывы могут создавать целые завесы дождя. Все эффекты синхронизированы с игровым временем — они замедляются при включении замедленного движения и полностью останавливаются во время паузы.

Для пользователей Nova City 2 предусмотрены дополнительные штормовые эффекты. Во время непогоды туман распространяется вдоль улиц под воздействием ветра, усиливается при порывах и постепенно приближается к игроку. Мелкая водяная взвесь перемещается у самой земли и может устремляться навстречу автомобилю во время движения. При необходимости штормовой туман можно отключить через меню настроек модификации.

Ещё одним крупным нововведением стала собственная система молний. Каждый разряд формирует уникальную разветвлённую структуру, которая сначала едва заметно проявляется в облаках, затем ярко вспыхивает, мерцает и постепенно исчезает. Молнии освещают небо, облака, дождь и удалённый туман. Близкие разряды имеют яркое голубовато-белое свечение, тогда как далёкие приобретают более мягкий розоватый оттенок.

Во время штормов молнии могут появляться примерно каждые 15 минут игрового времени в промежутке между 21:00 и 02:00, тогда как днём они встречаются реже. Иногда разряды следуют друг за другом с интервалом в несколько секунд или возникают практически одновременно. Пользователям доступна настройка Lightning Frequency с десятью уровнями интенсивности, причём третий установлен по умолчанию. Система также способна работать без Nova City 2: параметр All Rain позволяет включить молнии для стандартных дождливых погодных условий игры. Кроме того, игрок может назначить клавишу для принудительного вызова разряда во время дождя.

Звуковое сопровождение грома реализовано через мод AudioXL. Задержка между вспышкой молнии и звуком зависит от расстояния до разряда: близкие удары сопровождаются громким треском, а удалённые — приглушённым раскатистым гулом. Звук распространяется со стороны удара и дополнительно приглушается, когда персонаж находится внутри автомобиля.

Разработчик предусмотрел настройки для пользователей, чувствительных к ярким вспышкам. Функция Reduce Flashes уменьшает яркость молний, заменяет быстрое мерцание одним плавным свечением, вдвое снижает частоту разрядов и исключает одновременное появление двух молний. При желании электрические разряды можно полностью отключить.

Дополнительно Torrent улучшает взаимодействие автомобилей с мокрыми дорогами. Колёса выбрасывают капли воды и мелкие брызги, формируя за машиной шлейф тумана, который постепенно рассеивается под воздействием ветра. Чем выше скорость автомобиля, тем интенсивнее эффект. Аналогичные брызги появляются и у шести ближайших движущихся автомобилей.