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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 764 оценки

Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.5 по мотивам Edgerunners 2

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CD Projekt RED выпустила бесплатное обновление версии 2.5 по мотивам аниме Edgerunners 2 для Cyberpunk 2077. Трейлер "Broken Dreams" уже доступен на официальном канале игры. Обновление бесплатное для всех владельцев игры. В описании трейлера CDPR коротко написали:

Смотрели аниме? Сыграйте в обновление - если готовы…

Обновление вдохновлено аниме Cyberpunk: Edgerunners 2. В нем появился новый квест, действие которого происходит до событий аниме, а также стиль игры Dual Wielding, продолжающий наследие Джеки Уэллса. Разработчики обещают дополнительные материалы, которые помогут "собрать осколки" в Городе (разбитых) мечтаний.

CD Projekt Red представила полный список изменений обновления 2.5 для Cyberpunk 2077

Апдейт уже доступен на PC, Mac (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версии для Nintendo Switch 2 и Mac App Store выйдут в ближайшее время.

Трейлеры 145 Обновления 203
72
35
Комментарии:  35
Ваш комментарий
tuznihelo

Моды сломаны. Только начал опять проходить...

12
Шрек vs GTA 6

Могут не обновлять хотя бы пять минут?

10
Magnificent Savoy