Для Cyberpunk 2077 вышел патч 2.5 по мотивам Edgerunners 2

CD Projekt RED выпустила бесплатное обновление версии 2.5 по мотивам аниме Edgerunners 2 для Cyberpunk 2077. Трейлер "Broken Dreams" уже доступен на официальном канале игры. Обновление бесплатное для всех владельцев игры. В описании трейлера CDPR коротко написали:

Смотрели аниме? Сыграйте в обновление - если готовы…

Обновление вдохновлено аниме Cyberpunk: Edgerunners 2. В нем появился новый квест, действие которого происходит до событий аниме, а также стиль игры Dual Wielding, продолжающий наследие Джеки Уэллса. Разработчики обещают дополнительные материалы, которые помогут "собрать осколки" в Городе (разбитых) мечтаний.

Апдейт уже доступен на PC, Mac (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Версии для Nintendo Switch 2 и Mac App Store выйдут в ближайшее время.