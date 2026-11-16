Для Cyberpunk 2077 вышла первая публичная бета CyberMP: мультиплеер, собственные серверы, гонки и режимы от игроков

После почти шести лет разработки и неоднократной переработки кода команда CyberMP открыла публичное бета-тестирование своего бесплатного мультиплеерного мода для Cyberpunk 2077. Теперь любой желающий может присоединиться к другим игрокам в Найт-Сити. Проект не связан с CD Projekt RED и работает через выделенные серверы.

Авторы делают ставку на пользовательские режимы: ролевые серверы, уличные гонки и сражения на аренах. Администраторы могут устанавливать собственные правила, управлять неигровыми персонажами, экономикой и событиями мира. Файлы сервера доступны для самостоятельного размещения на собственном оборудовании или арендованном хостинге. Разработчики не навязывают платные функции и ограничения на количество участников.

Особое внимание уделено синхронизации персонажей, транспорта, перестрелок и вождения. В CyberMP предусмотрены Easy Anti-Cheat и дополнительные средства защиты от читов и вредоносного кода. Создатели пользовательского контента могут применять JavaScript, TypeScript и Lua, связывать игровые механики с сервером и разрабатывать собственные интерфейсы на React или Vue.

В дальнейшем появится пространственный голосовой чат: громкость собеседников будет зависеть от расстояния между персонажами. CyberMP не следует путать с NightCoop — другим проектом, ориентированным на совместное прохождение одиночной кампании Cyberpunk 2077.