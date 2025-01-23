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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 28 554 оценки

Для Cyberpunk 2077 вышло обновление 2.21 добавляющее поддержку NVIDIA DLSS 4 и многое другое

butcher69
Новости

Вышло обновление Cyberpunk 2077 2.21, в котором появилась поддержка NVIDIA DLSS 4 и многое другое; сравнительное видео демонстрирует значительное улучшение качества изображения по сравнению с DLSS 3.8

Патч 2.21, вышедший сегодня, помимо прочего, представляет новые возможности фоторежима, исправления в настройке цвета транспортных средств, настройки рандомайзера при создании персонажа и множество других исправлений общего характера подробнее о которых вы можете узнать вот здесь.

Однако главным дополнением является поддержка NVIDIA DLSS 4, включая поддержку Multi Frame Generation для грядущих видеокарт серии RTX 50. После патча можно будет выбирать между старой моделью CNN и моделью Transformer для DLSS Super Resolution, DLAA и Ray Reconstruction на всех видеокартах RTX.

Как было отмечено NVIDIA ранее в этом месяце, новая модель NVIDIA DLSS 4 Transformer обеспечивает значительное улучшение качества изображения, как показано в новом сравнительном видео, подготовленном MxBenchmarkPC. В Cyberpunk 2077 новая модель имеет небольшую стоимость производительности, но качество изображения значительно выигрывает от этого, так как призраки значительно уменьшились, а в движении изображение выглядит более детализированным, чем раньше. Также улучшено сглаживание для удаленных объектов.

Cyberpunk 2077 уже доступна на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.

29
57
Комментарии: 57
Ваш комментарий
Голубая Лагуна

Обратите внимание на движущиеся полоску на полицейской машине, новая версия стала гораздо лучше, молодцы и спасибо за поддержку за всех картах)

8
canismajorisvy

Зато, помните, как тут красное стадо на протяжении целого года визжало в комментариях на все лады, что невидка снова выпустит карты с каким нибудь длсс 4, который только на новой линейке будет работать)) А ещё там одно мыло и "фейковые" кадры) Только вот теперь, амуде выпускает (но пока ни как не выпустит) карту 9070 с эксклюзивным фср4 , которая возможно дотянется аж до 4070ti )) Бедолаги в амуде все измучались, не знают какую цену за неё назначить)) Как говорится, опоздал дядя Назар с голым задом на базар!

1
ShiveringBilbo canismajorisvy

Они там спорят с производителями видеокарт, Амуде хочет ставить цену ниже увидив цены , но тот же Сапфир, MSI или Асус не будут продавать карты с минимальной наценкой заработав копейки.

1
Alexinho1995 canismajorisvy

Да в целом 50 серия это рефреш 40. Такого скачка, как было между 30 и 40 сериями нет, скорее работа с наращиванием и сухой производительности, и лучей + ещё обновили до dlss4 апскейлер без костыля в виде dlss tweaked.

0
canismajorisvy ShiveringBilbo

Я даже боюсь представить, какую бы цену заломила АМД , если бы, гипотетически, обогнала в производительности Nvidia хотя бы на 5% в топе... А уж если бы у них был ещё и набор эксклюзивных технологий превосходящий энвидиа, то там квартиру надо было бы продавать , чтобы купить их поделку.

0
ShiveringBilbo Alexinho1995

Может дождаться игровых тестов на финальных драйверах?

0
Dixon_V

Годнота DLSS 4 теперь почти как DLAA,это большой + еще и производительность улучшилась не говоря уже о том что картинка стала гораздо лучше и качественней в том числе и отражения что не может радовать, кроме того удаленные объекты и прочее теперь хорошо прорисовываются и видны

5
BVR999

продажные п!доры не могут обновить FSR 3.0 до FSR 3.1.3, где можно было бы включить генерацию кадров с нативном разрешением экрана типа DLAA

2
wianewa

У ФСР настолько помойная генерация кадров, что я хз зачем оно вообще нужно. Когда ты её включаешь у тебя будто в оффлайн игре пинг становится в районе 500.

1
ShiveringBilbo

А может выкинуть ведро и купить RTX 4000, а не страдать хернёй с этим убогим ФСР?

-7
BVR999 wianewa

не замечал такого, ибо я на геймпаде играю, чтобы генерация нормально работало, нужно в нативе 60 кадров и больше, тогда имеет смысла включать

3
BVR999 ShiveringBilbo

6800хт по твоему ведро?

-2
ShiveringBilbo BVR999

Для FullHD пойдет, а так конечно на помойку пора, ни рейтрейсинг не включить, ни нормального апскейлера, ни dlaa, ни dldsr, ни аппаратной генерации (((

2
kaka qp0H

и многое другое- что это? или вся обнова для карт 5 серии? пхпхпхп=)))

1
FriendyS

Почему для 50? DLSS 4 и Transformer доступны на всех картах начиная с 20 серии. Уже проверил в Cyperpunk, изображение намного чётче.

5
kaka qp0H FriendyS

блииин качать эти гигабуты снова со стима этот киберпук(

0
kaka qp0H FriendyS

DLSS 4 и Transformer. ах да. это же однои тоже.

или я чтото не понимай(

0
ShiveringBilbo kaka qp0H

Dlss 4 с трансформером работает на всех картах RTX, новая мультигенерация кадров только на 5000, просто dlss и генерация - всегда были разными вещами, они даже в играх отдельно включаются.

0
BENDJI

Тут новые nvngx_dlss.dll из киберпанка. Пишут вроде как нужно будет ставить Preset J для transformer model. Можно сделать через Nvidia Inspector

https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/1i82rp6/dlss_4_dlls_from_cyberpunk_patch_221/

1
IIIXV

Вот эта штуку которую добавили, она с какой серии видеокарты работает?

0
MadPyramus

С 2000й, только дополнительного генератора кадров в ней нет, а есть только с 3000й.

-3
Fidanzo MadPyramus

Генерация кадров доступна с 40й серии, а не 30й.

5
Royer

мульти фрем ген только на ртх 50 пока что

3
ShiveringBilbo Royer

Мультифреймген всегда на 5000, его не добавят ниже, мощности не хватит, они говорили, что возможно попробуют добавить обычную генерацию из 4000 серии на топы из 3000, но не факт, что оно будет адекватно работать, модеры уже пытались, вышла полная лажа с космическими задержками!

-2
MadPyramus Fidanzo

А, ну я юзал. Ток видимо подзабыл что на FSR3 сидел, там можно. Вопрос только в том, можно ли обьединить генерацию кадров fsr с апскейлом dlss.

0
ThoughtfulGerardo

многое другое)ухахахах я бы сказал но материться нельзя

0
SexualHarassmentPanda

А как переключать между DLSS 3.8 и DLSS 4? Или там автоматически уже последняя версия будет выбираться?

0
real19911

ну если игра 2.21 версии то у тебя все будет 4 версии, генератор, апскейлер и так далее

3
FriendyS

Скоро можно будет выбирать в приложении Nvidia, а пока только менять файл nvngx_dlss.dll в папке с игрой.

2
ShiveringBilbo

В любой игре меняется библиотека руками в папке с игрой, в сетевых это не работает, античит блочит замену!

0
KitschSkeletor ShiveringBilbo

Ждём обновления драйверов там автоматом подсасываться будет последняя версия библиотек. для каждой игры.

1
ShiveringBilbo KitschSkeletor

30 января .

0
Лидер 666

Ну это по сути улучшенный dlaa

0
ShiveringBilbo

Это по сути улучшенный dlss, dlaa они улучшили так же в нем по сравнению со старым

2
ShiveringBilbo

Комментарии самого автора этого видео.

0
Hattori_Kuroyashi

Прошу обратить внимание на качество газона от DLSS 4, где наглядно видно, что это сплошное месиво текстур. Это если не принимать во внимание, что даже фпс у нового поколения ниже чем у прошлого. Ну это явно бред.

0
Димка Ребров

А то , что все остальное лучше, тебя не смущает? Билборды , лесенки, общая картина.

0
BENDJI

И фпс с DLSS4 стало меньше.

Может это тест такой кривой, надо самому проверять, и ждать новых драйверов.

1
Bartalbi Bond

Это с какого канала скрин сделан? А то на скрине ни фига не видно!

0
vladosbond

Как будто 4 версия даже хуже, чем 3.8, вон на 25 секунде кадры с 4.0 гостят жутко

0
Фризостат
Как будто 4 версия даже хуже, чем 3.8

Ты какой видос вообще смотрел??

0
Listoman

А что тестить собрались без драйверов?)

0
Kenn1y

ГГ в новом патче опять не отражается на поверхностях?

0
ShiveringBilbo

Причем тут патч, если разработчики отключили это на уровне движка, потому что у гг нет анимаций передвижения вообще, ты по сути играешь за камеру преккрученную к рукам с оружием и снизу с прикрученными ногами, ведь все остальные NPC отражаются в лужах и витринах, потому что они полноценные 3d модели. Именно поэтому, когда в квартире подходишь к зеркалу, то надо включить отражение ручками, и загружается готовая модель с парой анимаций.

2
Фризостат

Натив лучше ко-ко-ко )) ща начнется 😂

0
vegas99

Так что уже можно начинать проходить игру я так понимаю? Или ещё подождать патчей?

0
wianewa

Чёт судя по видосу с длсс 4.0 фпса меньше, чем с 3.8. Ну и смысл?

-1
SexualHarassmentPanda

Я тоже разницы в ФПС вообще не увидел. Судя по всему разница только в качестве изображения.

1
IY1982

Потому что DLSS 4 будет доступно только с 30 января. То что вышел патч, поддерживающий данную технологию, не означает, что она будет ещё и работать.

1
BENDJI

Nvidia ещё не выпустила драйвера под DLSS4. Проджекты что-то поспешили с патчем.

1
SexualHarassmentPanda IY1982

А нафига тогда сравнительное видео между ними если сейчас эта функция не работает?

0
IY1982 SexualHarassmentPanda

Чувак видимо тоже думал, что с патчем вдруг заработает сразу и dlss4.

0
Йежик

Сука, опять моды обновлять.

-1