Для Cyberpunk 2077 вышло обновление 2.21 добавляющее поддержку NVIDIA DLSS 4 и многое другое

Вышло обновление Cyberpunk 2077 2.21, в котором появилась поддержка NVIDIA DLSS 4 и многое другое; сравнительное видео демонстрирует значительное улучшение качества изображения по сравнению с DLSS 3.8

Патч 2.21, вышедший сегодня, помимо прочего, представляет новые возможности фоторежима, исправления в настройке цвета транспортных средств, настройки рандомайзера при создании персонажа и множество других исправлений общего характера подробнее о которых вы можете узнать вот здесь.

Однако главным дополнением является поддержка NVIDIA DLSS 4, включая поддержку Multi Frame Generation для грядущих видеокарт серии RTX 50. После патча можно будет выбирать между старой моделью CNN и моделью Transformer для DLSS Super Resolution, DLAA и Ray Reconstruction на всех видеокартах RTX.

Как было отмечено NVIDIA ранее в этом месяце, новая модель NVIDIA DLSS 4 Transformer обеспечивает значительное улучшение качества изображения, как показано в новом сравнительном видео, подготовленном MxBenchmarkPC. В Cyberpunk 2077 новая модель имеет небольшую стоимость производительности, но качество изображения значительно выигрывает от этого, так как призраки значительно уменьшились, а в движении изображение выглядит более детализированным, чем раньше. Также улучшено сглаживание для удаленных объектов.

Cyberpunk 2077 уже доступна на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.