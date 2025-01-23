Для Cyberpunk 2077 вышло обновление 2.21 добавляющее поддержку NVIDIA DLSS 4 и многое другое

Вышло обновление Cyberpunk 2077 2.21, в котором появилась поддержка NVIDIA DLSS 4 и многое другое; сравнительное видео демонстрирует значительное улучшение качества изображения по сравнению с DLSS 3.8
Патч 2.21, вышедший сегодня, помимо прочего, представляет новые возможности фоторежима, исправления в настройке цвета транспортных средств, настройки рандомайзера при создании персонажа и множество других исправлений общего характера подробнее о которых вы можете узнать вот здесь.
Однако главным дополнением является поддержка NVIDIA DLSS 4, включая поддержку Multi Frame Generation для грядущих видеокарт серии RTX 50. После патча можно будет выбирать между старой моделью CNN и моделью Transformer для DLSS Super Resolution, DLAA и Ray Reconstruction на всех видеокартах RTX.
Как было отмечено NVIDIA ранее в этом месяце, новая модель NVIDIA DLSS 4 Transformer обеспечивает значительное улучшение качества изображения, как показано в новом сравнительном видео, подготовленном MxBenchmarkPC. В Cyberpunk 2077 новая модель имеет небольшую стоимость производительности, но качество изображения значительно выигрывает от этого, так как призраки значительно уменьшились, а в движении изображение выглядит более детализированным, чем раньше. Также улучшено сглаживание для удаленных объектов.
Cyberpunk 2077 уже доступна на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.
Обратите внимание на движущиеся полоску на полицейской машине, новая версия стала гораздо лучше, молодцы и спасибо за поддержку за всех картах)
Зато, помните, как тут красное стадо на протяжении целого года визжало в комментариях на все лады, что невидка снова выпустит карты с каким нибудь длсс 4, который только на новой линейке будет работать)) А ещё там одно мыло и "фейковые" кадры) Только вот теперь, амуде выпускает (но пока ни как не выпустит) карту 9070 с эксклюзивным фср4 , которая возможно дотянется аж до 4070ti )) Бедолаги в амуде все измучались, не знают какую цену за неё назначить)) Как говорится, опоздал дядя Назар с голым задом на базар!
Они там спорят с производителями видеокарт, Амуде хочет ставить цену ниже увидив цены , но тот же Сапфир, MSI или Асус не будут продавать карты с минимальной наценкой заработав копейки.
Да в целом 50 серия это рефреш 40. Такого скачка, как было между 30 и 40 сериями нет, скорее работа с наращиванием и сухой производительности, и лучей + ещё обновили до dlss4 апскейлер без костыля в виде dlss tweaked.
Я даже боюсь представить, какую бы цену заломила АМД , если бы, гипотетически, обогнала в производительности Nvidia хотя бы на 5% в топе... А уж если бы у них был ещё и набор эксклюзивных технологий превосходящий энвидиа, то там квартиру надо было бы продавать , чтобы купить их поделку.
Может дождаться игровых тестов на финальных драйверах?
Годнота DLSS 4 теперь почти как DLAA,это большой + еще и производительность улучшилась не говоря уже о том что картинка стала гораздо лучше и качественней в том числе и отражения что не может радовать, кроме того удаленные объекты и прочее теперь хорошо прорисовываются и видны
продажные п!доры не могут обновить FSR 3.0 до FSR 3.1.3, где можно было бы включить генерацию кадров с нативном разрешением экрана типа DLAA
У ФСР настолько помойная генерация кадров, что я хз зачем оно вообще нужно. Когда ты её включаешь у тебя будто в оффлайн игре пинг становится в районе 500.
А может выкинуть ведро и купить RTX 4000, а не страдать хернёй с этим убогим ФСР?
не замечал такого, ибо я на геймпаде играю, чтобы генерация нормально работало, нужно в нативе 60 кадров и больше, тогда имеет смысла включать
6800хт по твоему ведро?
Для FullHD пойдет, а так конечно на помойку пора, ни рейтрейсинг не включить, ни нормального апскейлера, ни dlaa, ни dldsr, ни аппаратной генерации (((
и многое другое- что это? или вся обнова для карт 5 серии? пхпхпхп=)))
Почему для 50? DLSS 4 и Transformer доступны на всех картах начиная с 20 серии. Уже проверил в Cyperpunk, изображение намного чётче.
блииин качать эти гигабуты снова со стима этот киберпук(
DLSS 4 и Transformer. ах да. это же однои тоже.
или я чтото не понимай(
Dlss 4 с трансформером работает на всех картах RTX, новая мультигенерация кадров только на 5000, просто dlss и генерация - всегда были разными вещами, они даже в играх отдельно включаются.
Тут новые nvngx_dlss.dll из киберпанка. Пишут вроде как нужно будет ставить Preset J для transformer model. Можно сделать через Nvidia Inspector
https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/1i82rp6/dlss_4_dlls_from_cyberpunk_patch_221/
Вот эта штуку которую добавили, она с какой серии видеокарты работает?
С 2000й, только дополнительного генератора кадров в ней нет, а есть только с 3000й.
Генерация кадров доступна с 40й серии, а не 30й.
мульти фрем ген только на ртх 50 пока что
Мультифреймген всегда на 5000, его не добавят ниже, мощности не хватит, они говорили, что возможно попробуют добавить обычную генерацию из 4000 серии на топы из 3000, но не факт, что оно будет адекватно работать, модеры уже пытались, вышла полная лажа с космическими задержками!
А, ну я юзал. Ток видимо подзабыл что на FSR3 сидел, там можно. Вопрос только в том, можно ли обьединить генерацию кадров fsr с апскейлом dlss.
многое другое)ухахахах я бы сказал но материться нельзя
А как переключать между DLSS 3.8 и DLSS 4? Или там автоматически уже последняя версия будет выбираться?
ну если игра 2.21 версии то у тебя все будет 4 версии, генератор, апскейлер и так далее
Скоро можно будет выбирать в приложении Nvidia, а пока только менять файл nvngx_dlss.dll в папке с игрой.
В любой игре меняется библиотека руками в папке с игрой, в сетевых это не работает, античит блочит замену!
Ждём обновления драйверов там автоматом подсасываться будет последняя версия библиотек. для каждой игры.
30 января .
Ну это по сути улучшенный dlaa
Это по сути улучшенный dlss, dlaa они улучшили так же в нем по сравнению со старым
Комментарии самого автора этого видео.
Прошу обратить внимание на качество газона от DLSS 4, где наглядно видно, что это сплошное месиво текстур. Это если не принимать во внимание, что даже фпс у нового поколения ниже чем у прошлого. Ну это явно бред.
А то , что все остальное лучше, тебя не смущает? Билборды , лесенки, общая картина.
И фпс с DLSS4 стало меньше.
Может это тест такой кривой, надо самому проверять, и ждать новых драйверов.
Это с какого канала скрин сделан? А то на скрине ни фига не видно!
Как будто 4 версия даже хуже, чем 3.8, вон на 25 секунде кадры с 4.0 гостят жутко
Ты какой видос вообще смотрел??
А что тестить собрались без драйверов?)
ГГ в новом патче опять не отражается на поверхностях?
Причем тут патч, если разработчики отключили это на уровне движка, потому что у гг нет анимаций передвижения вообще, ты по сути играешь за камеру преккрученную к рукам с оружием и снизу с прикрученными ногами, ведь все остальные NPC отражаются в лужах и витринах, потому что они полноценные 3d модели. Именно поэтому, когда в квартире подходишь к зеркалу, то надо включить отражение ручками, и загружается готовая модель с парой анимаций.
Натив лучше ко-ко-ко )) ща начнется 😂
Так что уже можно начинать проходить игру я так понимаю? Или ещё подождать патчей?
Чёт судя по видосу с длсс 4.0 фпса меньше, чем с 3.8. Ну и смысл?
Я тоже разницы в ФПС вообще не увидел. Судя по всему разница только в качестве изображения.
Потому что DLSS 4 будет доступно только с 30 января. То что вышел патч, поддерживающий данную технологию, не означает, что она будет ещё и работать.
Nvidia ещё не выпустила драйвера под DLSS4. Проджекты что-то поспешили с патчем.
А нафига тогда сравнительное видео между ними если сейчас эта функция не работает?
Чувак видимо тоже думал, что с патчем вдруг заработает сразу и dlss4.
Сука, опять моды обновлять.