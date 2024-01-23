Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 было номинировано на ежегодную премию визуальных эффектов

Phantom Liberty, расширение к Cyberpunk 2077, было номинировано на 22-ю ежегодную премию Общества визуальных эффектов! 🏅
Премия VES призвана отметить выдающиеся достижения и инновации в области визуальных эффектов, охватывающие мир кино, анимации, видеоигр, рекламы и телевидения. Она стремится подчеркнуть мощь VFX и всю работу, которая проводится для их воплощения в жизнь, поэтому то, что мы номинированы в категории "Выдающиеся визуальные эффекты в проекте реального времени".
Cyberpunk 2077 доступна для игры на ПК и консолях.
Реклама награды за визуал рекламы, Топ.
По визуалу с ней разве что Алан Вейк 2 может потягаться, хотя сеттинги разные.