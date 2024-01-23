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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 19 732 оценки

Дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 было номинировано на ежегодную премию визуальных эффектов

timplort
Новости

Phantom Liberty, расширение к Cyberpunk 2077, было номинировано на 22-ю ежегодную премию Общества визуальных эффектов! 🏅

Премия VES призвана отметить выдающиеся достижения и инновации в области визуальных эффектов, охватывающие мир кино, анимации, видеоигр, рекламы и телевидения. Она стремится подчеркнуть мощь VFX и всю работу, которая проводится для их воплощения в жизнь, поэтому то, что мы номинированы в категории "Выдающиеся визуальные эффекты в проекте реального времени".

Cyberpunk 2077 доступна для игры на ПК и консолях.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
DarkMoney

Реклама награды за визуал рекламы, Топ.

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MythicalTiernan

По визуалу с ней разве что Алан Вейк 2 может потягаться, хотя сеттинги разные.

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