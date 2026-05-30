Дождались: GamesVoice анонсировала русскую озвучку Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 - с официальными голосами

Студия GamesVoice во время сегодняшнего стрима официально объявила о том, что займется созданием русской озвучки для дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Сообщается, что вернутся актёры из официальной русской озвучки.

Стоит напомнить, что ранее пользователи уже просили GamesVoice заняться озвучкой дополнения, но GamesVoice отказались, заявив, что актёры не хотят портить отношения с CD Projekt RED, которая может вернуться на российский рынок.

Судя по всему, надежды на возвращение CD Projekt RED в ближайшие годы окончательно сошли на нет. Зато теперь GamesVoice в будущем, теоретически, могут рассмотреть и создание озвучки для дополнения "Баллады прошлого" для The Witcher 3, которое, скорее всего, тоже не получит официальной озвучки.