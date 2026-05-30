Дождались: GamesVoice анонсировала русскую озвучку Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 - с официальными голосами

Студия GamesVoice во время сегодняшнего стрима официально объявила о том, что займется созданием русской озвучки для дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Сообщается, что вернутся актёры из официальной русской озвучки.

Стоит напомнить, что ранее пользователи уже просили GamesVoice заняться озвучкой дополнения, но GamesVoice отказались, заявив, что актёры не хотят портить отношения с CD Projekt RED, которая может вернуться на российский рынок.

Судя по всему, надежды на возвращение CD Projekt RED в ближайшие годы окончательно сошли на нет. Зато теперь GamesVoice в будущем, теоретически, могут рассмотреть и создание озвучки для дополнения "Баллады прошлого" для The Witcher 3, которое, скорее всего, тоже не получит официальной озвучки.

AndralStormborn

В ру озвучке кп77 только у Сильверхенда норм голос, остальные настолько убогие и васянские, особенно мГГ, что я когда играл кринжанул и переключился на англ, там ГГ норм звучит, да и просто так больше подходит атмосфере американского города, чем рязанский говорок.

ДЕНИСКА_омск

Берегите ноги!

Антон Патриарх Логвинов

О, повод будет пройти, а то купил и так и не играл (играть с нейрослопом себя не уважать). Надеюсь ведьма хотя бы официально локализируют. Пытался на английском в 3-й играть, но 100% атмосферы просто уничтожается.

Tommy451

Егор Васильев теперь будет ломать всем ноги в Phantom Liberty?

Yoshemitsu

Прошел на ПОльском и получил море удовольствия.

