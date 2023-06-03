Джим Керри снова возвращается в мир Cyberpunk 2077, на этот раз в образе Ллойда Кристмаса

Невероятно талантливый автор канала eli_handle_b․wav, который уже бесчисленное количество раз радовал геймеров своими качественными работами по объединению игр с культовыми актерами, выпустил очередной шедевр. На этот раз мы снова взглянем на Джима Керри в Cyberpunk 2077, но уже в образе Ллойда Кристмаса из "Тупой и еще тупее".
Во время выполнения сложного заказа наёмник Ллойд сильно облажался, в результате чего в его голове оказался гость. Говорят, что одна голова хорошо, а две лучше? Это не тот случай.
Фильмы, участвующие в ролике: "Тупой и ещё тупее", "Тупой и ещё тупее 2", "Кабельщик".
Джим Керри уже в четвертый раз посещает мир видеоигр благодаря eli_handle_b․wav. В трех предыдущих это был образ Эйс Вентуры в Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt и образ Маски в The Witcher 3: Wild Hunt.
Кажется, что подобных роликов уже тьма, но лишь eli_handle_b․wav выделяется среди остальной массы своими работами, максимально профессионально подходя к делу, как по качеству монтажа, так и по уместности этих самых сцен.
Каждый еб******ный манг****ид сможет подобный высер сделать, обязательно из этого делать недо новости ? Ах да, забываем где мы и с кем имеем дело и то ради чего такие новости .... извиняюсь ....
А чего ты так разозлился-то? Что-то личное?