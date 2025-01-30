Джош Сойер защищает героев с "чистого листа", и сказал, что он думает о Ви из Cyberpunk 2077

Режиссер Fallout: New Vegas не согласен с мнением, что создавать персонажей на основе "чистого листа" "лениво и скучно". И уж во всяком случае, он не считает это свидетельством "лени" разработчиков.

С таким "горячим взглядом" столкнулся Джош Сойер в статье без названия. Видимо, это настолько его задело, что он затронул эту тему в серии постов.

Создатель признал, что да: создать "по-настоящему убедительного" определенного персонажа (т.е. с полной предысторией, характером и т.д.) сложно. Однако Сойер отмечает, что "предопределенный" персонаж требует от создателей меньше работы, чем персонаж, созданный игроком.

Его слова поддержал Джей Тернер, один из сценаристов трилогии Mass Effect и соавтор персонажа Шепарда. По его словам, "в тысячу раз легче" писать сценарий для персонажа с ограниченным количеством "вариантов личности", чем когда приходится учитывать "более широкий спектр потенциальных реакций человека". Тем не менее Тернер отмечает, что ни один из вариантов не является по-настоящему "легким" решением для создателей.

Однако стоит отметить, что случай Шепарда проходит по грани между "предопределенный" персонажем игрока и "чистым листом". Главный герой Cyberpunk 2077 также "частично определен", о чем Сойер упомянул в ответ на вопрос одного из интернет-пользователей, прокомментировавшего его пост. И все же американец признал, что Шепард дает игрокам больше возможностей для исследования, чем Ви.