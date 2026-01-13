Экс-художник Fallout и Skyrim объяснил, почему GTA ощущается живее Cyberpunk 2077

Бывший ведущий художник Bethesda Нейт Пёркипайл поделился мнением о том, почему Найт-Сити из Cyberpunk 2077, по его ощущениям, уступает мирам GTA в правдоподобии и живости. По его словам, город CD Projekt Red выглядит эффектно, но не воспринимается как реальное место.

В интервью Esports Insider Пёркипайл отметил, что создание по-настоящему живого города требует куда большего количества тестирования и внимания к деталям. Сравнивая GTA и Cyberpunk 2077, он заявил, что в играх Rockstar города ощущаются как настоящие, тогда как Найт-Сити — скорее как декорация.

При этом разработчик подчеркнул, что любит Cyberpunk 2077 и получил от игры удовольствие, но именно ощущение реального, функционирующего города, по его мнению, там «не срабатывает на том же уровне». Пёркипайл считает, что такие проекты, как GTA или Fallout: New Vegas, лучше находят баланс между масштабом мира и его насыщенностью, создавая более убедительное ощущение жизни.