Экс-художник Fallout и Skyrim объяснил, почему GTA ощущается живее Cyberpunk 2077

Бывший ведущий художник Bethesda Нейт Пёркипайл поделился мнением о том, почему Найт-Сити из Cyberpunk 2077, по его ощущениям, уступает мирам GTA в правдоподобии и живости. По его словам, город CD Projekt Red выглядит эффектно, но не воспринимается как реальное место.
В интервью Esports Insider Пёркипайл отметил, что создание по-настоящему живого города требует куда большего количества тестирования и внимания к деталям. Сравнивая GTA и Cyberpunk 2077, он заявил, что в играх Rockstar города ощущаются как настоящие, тогда как Найт-Сити — скорее как декорация.
При этом разработчик подчеркнул, что любит Cyberpunk 2077 и получил от игры удовольствие, но именно ощущение реального, функционирующего города, по его мнению, там «не срабатывает на том же уровне». Пёркипайл считает, что такие проекты, как GTA или Fallout: New Vegas, лучше находят баланс между масштабом мира и его насыщенностью, создавая более убедительное ощущение жизни.
Потому что польки криворучки, а рокстар лучшие в игрострое.
Пёркипайл разлогинься
С другой стороны поляки новые длсс завозят первыми в игру, а рокстар с миллиардными бюджетами не могут допилить гта4 чтобы без лока фпс до 60 ты миссии где шифт нажимать надо пройти (залазить на грузовик и в конце на вертолет)
плюс рдр2 до сих пор на старом длсс
Пфф, нашел что сравнивать, пщекам до рокстар как до луны, они даже уровеня SA не достигли.
В этом есть некая истина)
Найт Сити в плане дизайна грамотнее сравнивать со столь же "коридорным" Либерти-Сити из GTA 3 (В GTA 4 и прочих частях город спроектирован максимально "свободным", и сравнение было бы некорректным).
В этом сравнении выходит, что автомобильная инфраструктура спроектирована в городе Свободы куда комфортнее и интуитивнее для перемещения (независимо от плотности автотрафика в играх, разного уровня детализированности, и т.д.). На многих участках Найт-Сити часто приходится избавляться от автомобиля, несмотря на то, что по первым прикидкам в некоторых местах кажется вполне можно "протиснуться" и проехать. В GTA3 подобных мест нету в принципе, либо они заканчиваются явно заметными тупиками.
Вот именно сравнили КИБЕРПАНК с высером из ТРЁХ БУКВ!
Так в киберпанке декорации, там симуляций никаких нет, они даже полицию так и не смогли качественно реализовать а то что на релизе было вообще какой то позор.
Там она полиция и не нужна, игра про другое, и да, полиция в последних патчах намного лучшей той, что в GTAV.
Жирно, даже для полькофанбойчика
Жирно, это быть фанатиком GTA, серии игр без толково сюжета и повествования, которые прошёл и забыл, а в случае с GTAIV, забросить на половине прохождения.
Лол В последней гта даже нет помещений куда можно свободно зайти,кроме домов главных героев,магазинов и одного полицейского участка в центре города в 2 этажа)) В гта 4 хоть были многоэтажки в которых можно было с копами перестреливаться и от погони по крышам уходить)
Лол, "последняя гта" вышла на x360 и ps3, так что варежку бы свою прикрыл)
Лол Вот я и говорю - гта 4 тоже на этой мыловарни вышла) Или величайшая студия в мире сейчас уже ничего не умеет? Или не может? Только холмы рисовать))
Киберпук тоже можно на встройке запустить и будет качество как на x360 😁
пс3 даже с гта4 не справлялась, такой релиз только для галочки или мучений.
А мне мир игры Cyberpunk 2077 кажется гораздо более живым и более правдоподобным. Когда я играл в игру, внутри себя я как бы кричал от радости слова - Я верю! Этот мир почти настоящий. Круто сделано.
Ну а когда я вижу трейлеры GTA6 или даже, когда я запускал GTA5, я думаю о другом - это мир КОМЕДИЯ... треш-комедия. Живым и настоящим миры GTA у меня не получается воспринимать.
Города в GTA мною всегда воспринимались просто как набор декораций, а мир киберпанка чувствую живым. Ну, это наверное вопрос вкуса и личное понимание живости виртуального мира каждого конкретного геймера. Скажем так, в GTA на каждом углу персонажи-клоуны, которые портят всю живость мира и превращают его в цирковую постановку.
Вот в RDR2 мир реально живой, равно как и в Cyberpunk 2077. Но вот в GTA - это детская песочница с цирком, но НЕ живой мир. Если в Cyberpunk 2077 я могу войти в кучу зданий, то в любой GTA почти все здания просто ДЕКОРАЦИЯ, с которыми никак нельзя взаимодействовать. Мир декорация НЕ в киберпанке, а в GTA. Точка.
Я бы сказал с точностью наоборот. В ГТА наиграл часов 10, в КП 200, но город там пластиковый, пустой и мертвый. Красивый - да. В то время как в ГТА просто невероятный уровень проработки мелочей, регулярно что-то происходит, а не просто цветная картонка для фона.
Старый, бывший художник, у которого самое смачное достижение в жизни это ГТА, поделился своим мнением, которое в общем-то ни кто и не спрашивал, что его любименькая ГТА, видите ли живее Киберпанка. Но тихонько признался, что поигрывает в КП. Еще и Фалаут вспомнил, ути пути. Пффф... )))
Зачем оптимизировать? фреймген + лоуграфон с длс/фср на ультрапроизводительность - может какие-то фэпэсы и получишь ))
Ну это дело вкуса, у меня противоположное ощущение сложилось
Аналогично, ну я вообще ГТА не люблю и не прошел полностью ни одну часть.
Ну у каждого своё мнение.