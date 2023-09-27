Эксперты из Digital Foundry протестировали оптимизацию Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на консолях ©

Вместе с выходом масштабного дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, разработчики расширили игровой мир, добавили новый сюжет и возможности для игроков, а также улучшили оптимизацию на консолях. Технические эксперты из Digital Foundry решили проанализировать, как теперь работает версия игры для PS5 и Xbox Series X и поделились своими результатами с сообществом. Похоже, самая "мощная" консоль Xbox Series X вновь испытывает проблемы с производительностью, в то время как PS5 показывает стабильную частоту кадров и качественную картинку.

Технический анализ Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показывает заметное улучшение производительности игры на всех консолях. Авторы явно поработали над дополнительной оптимизацией, повысив стабильность и частоту кадров во всех режимах. Больше всего вопросов у журналистов возникло к версии на Xbox Series X, которая, хотя и стала лучше, но все еще уступает в производительности версии на PS5.

Как сообщается, после выхода обновления 2.0 для Cyberpunk 2077 в игре было снижено разрешение на всех консолях и режимах. Теперь на PS5 и Xbox Series X наблюдаются следующие значения:

Режим производительности

PS5 — от 1008p до 1440p, которое увеличивается до 1800p за счет апскейла

Xbox Series X — от 1152p до 1440p, которое увеличивается до 1800p за счет апскейла

Xbox Series S — от 648p до 900p, апскейл увеличивает разрешение до 1080p

Режим качества

PS5 — 1440p, которое увеличивается до 2160p за счет апскейла

Xbox Series X — 1440p, которое увеличивается до 2160p за счет апскейла

Xbox Series S — 1080p, апскейл увеличивает разрешение до 1440p

По мнению экспертов из Digital Foundry, снижение разрешения визуально не отразилось на качестве картинки. В некоторых сценах можно заметить нечеткое изображение, однако обычный пользователь во время игры его вряд ли заметит. Зато теперь Cyberpunk 2077 в режиме производительности работает стабильно с 60 FPS. В режиме качества на всех консолях средняя частота кадров всегда составляет стабильные 30 кадров в секунду. Просадками в обоих случаях выделяется только Xbox Series X.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty уже доступно на ПК и консолях.