Энтузиаст создает настоящие клинки богомола из Cyberpunk 2077 в реальной жизни

Всегда приятно лицезреть создание сложных и хорошо сделанных копий всевозможных элементов по мотивам какой-нибудь игры или фильма. Вот почему X/Twitter Zibartas Cosplay - самое подходящее место для любителей косплея, ценящих это ремесло. Тут можно увидеть множество потрясающих образцов, но сегодня посмотрим на самый новый из них - "Клинки богомола" из Cyberpunk 2077.

Понятно, что это еще не законченный проект, так как автор показал только подвижную систему, но уже и так видно, что итоговый результат должен оказаться весьма интересным. В планах у Zibartas доработать механизм клинков так, чтобы они стали как можно точнее похожи на оригинальные кибернетические имплантаты из Cyberpunk 2077, разве что за исключением смертоносности.

Если говорить о Cyberpunk 2077, то уже 5 декабря на физических носителях выйдет полное издание Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения и ПК.