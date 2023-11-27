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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.8 17 118 оценок

Энтузиаст создает настоящие клинки богомола из Cyberpunk 2077 в реальной жизни

Gruz_
Новости

Всегда приятно лицезреть создание сложных и хорошо сделанных копий всевозможных элементов по мотивам какой-нибудь игры или фильма. Вот почему X/Twitter Zibartas Cosplay - самое подходящее место для любителей косплея, ценящих это ремесло. Тут можно увидеть множество потрясающих образцов, но сегодня посмотрим на самый новый из них - "Клинки богомола" из Cyberpunk 2077.

Понятно, что это еще не законченный проект, так как автор показал только подвижную систему, но уже и так видно, что итоговый результат должен оказаться весьма интересным. В планах у Zibartas доработать механизм клинков так, чтобы они стали как можно точнее похожи на оригинальные кибернетические имплантаты из Cyberpunk 2077, разве что за исключением смертоносности.

Если говорить о Cyberpunk 2077, то уже 5 декабря на физических носителях выйдет полное издание Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения и ПК.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
barabear

так клинки должны лежать внутри руки, так что это мнимая поделка...

1
TAPAKAH222

А вы уже установили себе кибернетический протез?..

1
BENDJI

Выглядит многообещающе. Тут уже можно спокойно написать "Инженер". А энтузиасты обычно всякую херь в Unreal Engine 5 делают, или геймплей с решейдом заливают на Ютуб.

Видео из твиттера не сразу прогружается, секунд 10 ждал пока оно появилось.

0
Никому ничего

Какой то он светло-синий, энтузиаст этот.

0
GullibleCelia

А потом их можно будет продавать. Спрос будет точно большим)

0
Xndr DeKoz
Тут можно увидеть

Где?)

0
Gruz_

Видео на vimeo:

Спойлер

https://vimeo.com/888399220

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TAPAKAH222

Легендарные клинки богомола от кизлярских мастеров?

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