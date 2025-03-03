Энтузиасты продолжают выкручивать по максимуму графику в Cyberpunk 2077, делая из нее игру следующего поколения

Несмотря на то, что Cyberpunk 2077 вышла более четырех лет назад, она по-прежнему остается одной из самых красивых игр с открытым миром, а последняя версия мода DreamPunk делает игру практически похожей на игру нового поколения.
В новой версии мода появились новые функции и улучшения по сравнению с предыдущей версией, такие как динамический контраст и реалистичное освещение облаков, улучшенные погодные условия, переделанный LUT ядра, чтобы обеспечить более высокий динамический диапазон и более реалистичный солнечный свет и многое другое. В новой версии мода также представлены некоторые улучшения графической конфигурации, чтобы лучше соответствовать NVIDIA DLSS 4 и улучшенным возможностям недавно выпущенной серии RTX 5000. Конечные результаты невероятны, как показано в видеоролике от NextGen Dreams.
Нормальные разрабы никогда не отказались бы от такого движка
Но если в компании не осталось тех, кто умеет с этим движком работать - какой еще выбор есть? Ждать игры по 8-9 лет после анонса тоже такое себе удовольствие же) И это стоит денег самим разрабам в том числе
проводить тренинги, сосздать туториал для новичков, развивать движок, потратить пару лет на полное обновление движка, рокки как то справились
А после еще и лицензии начать выдавать, тогда уже сообщество заберет часть мануалов на себя.
вот вот
Так это не мощь движка, по сути все что делает этот мод меняет всю палитру цветов обьектов под реальные цвета. Это не улучшие текстур. Это вообще можно сделать в любой игре и не так сложно как кажется. Но увы, обрабатывать такое количество цветов могут только единичные сборки.
Красиво, только моей 2070 эта красота не светит
тоже 2070 она могёт в новинки со скрипом ещё, и мне её более чем, играю в игры ps2 времён, в современных геймплея нету и киберпанк поэтому не зашёл - кинцо это не игра
Сам автор мода писал, что он лучше всего подходит для 4к. Так что да, большая часть пользователей в пролёте.
амдушники словили инфаркт
Нетна чем играть в игры следующего поколения, еще 2,5 года прогресса не будет
Ошалеть, Сергей Симонов в Киберпанке
Нереалистично мыльный кал
следующее поколение это новая версия шейдеров материалов отражений освещения и тд и тп. а тут что? просто разрешение 8к с максимально выкрученой глубиной резкости и синюшный новалут. не. не похоже на некстген.