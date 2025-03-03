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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 29 576 оценок

Энтузиасты продолжают выкручивать по максимуму графику в Cyberpunk 2077, делая из нее игру следующего поколения

Procy_on
Новости

Несмотря на то, что Cyberpunk 2077 вышла более четырех лет назад, она по-прежнему остается одной из самых красивых игр с открытым миром, а последняя версия мода DreamPunk делает игру практически похожей на игру нового поколения.

В новой версии мода появились новые функции и улучшения по сравнению с предыдущей версией, такие как динамический контраст и реалистичное освещение облаков, улучшенные погодные условия, переделанный LUT ядра, чтобы обеспечить более высокий динамический диапазон и более реалистичный солнечный свет и многое другое. В новой версии мода также представлены некоторые улучшения графической конфигурации, чтобы лучше соответствовать NVIDIA DLSS 4 и улучшенным возможностям недавно выпущенной серии RTX 5000. Конечные результаты невероятны, как показано в видеоролике от NextGen Dreams.

-8
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Нормальные разрабы никогда не отказались бы от такого движка

6
Raf9111

Но если в компании не осталось тех, кто умеет с этим движком работать - какой еще выбор есть? Ждать игры по 8-9 лет после анонса тоже такое себе удовольствие же) И это стоит денег самим разрабам в том числе

-3
ТемныйВластелин Raf9111

проводить тренинги, сосздать туториал для новичков, развивать движок, потратить пару лет на полное обновление движка, рокки как то справились

5
SGate ТемныйВластелин

А после еще и лицензии начать выдавать, тогда уже сообщество заберет часть мануалов на себя.

3
ТемныйВластелин SGate

вот вот

0
Brazz20000

Так это не мощь движка, по сути все что делает этот мод меняет всю палитру цветов обьектов под реальные цвета. Это не улучшие текстур. Это вообще можно сделать в любой игре и не так сложно как кажется. Но увы, обрабатывать такое количество цветов могут только единичные сборки.

-4
ДЕНИСКА_омск

Красиво, только моей 2070 эта красота не светит

2
enjoy_urina

тоже 2070 она могёт в новинки со скрипом ещё, и мне её более чем, играю в игры ps2 времён, в современных геймплея нету и киберпанк поэтому не зашёл - кинцо это не игра

-3
JustA_NiceGuy

Сам автор мода писал, что он лучше всего подходит для 4к. Так что да, большая часть пользователей в пролёте.

0
KILLA06

амдушники словили инфаркт

0
Wigоr

Нетна чем играть в игры следующего поколения, еще 2,5 года прогресса не будет

-3
Генерал Анатолий

Ошалеть, Сергей Симонов в Киберпанке

-4
Real Slim Shady

Нереалистично мыльный кал

-6
OPen man

следующее поколение это новая версия шейдеров материалов отражений освещения и тд и тп. а тут что? просто разрешение 8к с максимально выкрученой глубиной резкости и синюшный новалут. не. не похоже на некстген.

-6