Энтузиасты продолжают выкручивать по максимуму графику в Cyberpunk 2077, делая из нее игру следующего поколения

Несмотря на то, что Cyberpunk 2077 вышла более четырех лет назад, она по-прежнему остается одной из самых красивых игр с открытым миром, а последняя версия мода DreamPunk делает игру практически похожей на игру нового поколения.

В новой версии мода появились новые функции и улучшения по сравнению с предыдущей версией, такие как динамический контраст и реалистичное освещение облаков, улучшенные погодные условия, переделанный LUT ядра, чтобы обеспечить более высокий динамический диапазон и более реалистичный солнечный свет и многое другое. В новой версии мода также представлены некоторые улучшения графической конфигурации, чтобы лучше соответствовать NVIDIA DLSS 4 и улучшенным возможностям недавно выпущенной серии RTX 5000. Конечные результаты невероятны, как показано в видеоролике от NextGen Dreams.