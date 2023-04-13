Еще одно сравнение Cyberpunk 2077 показывает разницу между режимом Overdrive и лучами на PS5 ©

Разработчики из студии CD Projekt RED очевидно очень постарались над реализацией нового графического режима под названием Overdrive в Cyberpunk 2077, которое значительно улучшает трассировку лучей. В еще одном сравнении от энтузиаста под ником Cycu1 предлагается оценить разницу между обновленными лучами на ПК и стандартной трассировкой на консоли PS5. Разница получилась колоссальной.

Режим Overdrive в Cyberpunk 2077 даже на RTX 4080 выдает превосходную картинку с реалистичными тенями, улучшенным освещением и отражением. Во многих моментах графический режим в несколько раз превосходит работу трассировки лучей на PS5. Как показывает сравнение, преимущество Overdrive перед консолями наиболее заметно в помещениях с комбинированными источниками света. Благодаря улучшенной трассировки лучей некоторые локации воспринимаются совсем по-другому.

Cyberpunk 2077 доступен для игры на ПК и актуальных консолях. Графическим режим Overdrive поддерживают видеокарты только NVIDIA GeForce RTX 40-й серии.