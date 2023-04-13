Еще одно сравнение Cyberpunk 2077 показывает разницу между режимом Overdrive и лучами на PS5

Разработчики из студии CD Projekt RED очевидно очень постарались над реализацией нового графического режима под названием Overdrive в Cyberpunk 2077, которое значительно улучшает трассировку лучей. В еще одном сравнении от энтузиаста под ником Cycu1 предлагается оценить разницу между обновленными лучами на ПК и стандартной трассировкой на консоли PS5. Разница получилась колоссальной.
Режим Overdrive в Cyberpunk 2077 даже на RTX 4080 выдает превосходную картинку с реалистичными тенями, улучшенным освещением и отражением. Во многих моментах графический режим в несколько раз превосходит работу трассировки лучей на PS5. Как показывает сравнение, преимущество Overdrive перед консолями наиболее заметно в помещениях с комбинированными источниками света. Благодаря улучшенной трассировки лучей некоторые локации воспринимаются совсем по-другому.
Cyberpunk 2077 доступен для игры на ПК и актуальных консолях. Графическим режим Overdrive поддерживают видеокарты только NVIDIA GeForce RTX 40-й серии.
Тот кто придумал сравнивать трассировку лучей ПК и консолей вообще адекватный человек? Про режим овердрайв я вообще молчу, 4090 стабильностью не блещет, а тут еще PS5 приплетает...
Я думаю тут не пытаются показать "кто круче" - ведь это очевидно. А скорее показать чисто различия.
Но справедливости ради PS5 выдаёт отличный результат.
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Вырезаем тени и вставляем их в трассировку лучей, очередной развод куртки
Отличное сравнение)))... Всеравно что сравнить велосипед и феррари, отличие конечно будет и не только в графике, но и в колосальной разнице цен на эти устройства.
на восьмой секунде консоль не имеющая своей видеопамяти выдает лучше текстуры чем супер-дупер-мега туфталогия 4000 от кожаного китайца. случайность? не думаю.
Сравнивать топовую видяху которая новей пс5 на 2 года это бред.
Разработчики очень постарались над реализацией нового графического режима
...выдает превосходную картинку с реалистичными тенями, улучшенным освещением и отражением.
Кинцоль по аналогу с rtx 2060 против и "даже на RTX 4080 выдает превосходную картинку"...
Пора забыть это недоразумение и двигаться дальше , я от этой конторки годного уже ничего не жду
Вроде круто, но как-то дохрена теней везде становится.
Тьфу ты…