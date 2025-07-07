Фанат Cyberpunk 2077 утверждает, что нашел оригинальную модель женской версии Ви из демки E3 2018

За время разработки Cyberpunk 2077 пережила массу изменений, многие из которых можно увидеть, сопоставив текущую версию игры с промо-материалами с E3 2018. Одним из самых заметных отличий стал внешний вид дефолтной версии женского персонажа Ви. И хотя многие пытались воссоздать ее после релиза, сделать модель из демо-версии так и не удалось.

И вот теперь один из игроков утверждает, что ему удалось найти ее в самой игре, правда, в довольно мрачном состоянии.

Такого точного комплекта нижнего белья я не видел нигде за исключением Ви. И даже лицо и прическа совпадают..... - написал пользователь под ником fried_snickers

Игровое сообщество разделилось во мнениях относительно интерпретации находки. Часть утверждает, что это - обычный NPC, тогда как другие уверены, что мы имеем дело с продуманной пасхалкой:

Прическа того же типа, что и у модели V из демки E3, только темнее. Да и черты лица схожи, хотя у нее нет отличительных элементов кибернетической одежды, добавил игрок.

Прическа такая же, как у модели Ви из демки E3, только более темная. Также схожи черты лица, правда, у нее нет характерных кибернетических элементов одежды, добавил другой игрок

Еще один игрок на Reddit сообщил, что ему тоже удалось найти такую же модель в том же месте. Как утверждается, предполагаемый оригинал Ви можно встретить рядом с Totentanz, в боковом переулке у ломбарда.

Я нашел ее точно в том же месте, что и автор этого поста. След от пули может быть отсылкой к сценарию игры, где Ви получают пулю, а также к тому, что CD Projekt Red «убила» ту версию персонажа в пользу той, которую мы в итоге получили.

При всем при этом , эта демоверсия доставила CDPR немало проблем. На момент запуска в игре отсутствовали функции, которые были показаны ранее, да и с производительностью у многих игроков дела обстояли не лучшим образом. Учитывая все это, специалисты CDPR уже сейчас предупреждают нас о том, что не стоит ожидать от технической демонстрации The Witcher 4 сходства с финальной версией игры.

Кстати, в ближайшее время для Cyberpunk 2077 должно выйти новое обновление - 2.3. Другим приятным сюрпризом для фанатов вселенной стал недавний анонс Cyberpunk: Edgerunners, продолжения популярного аниме от Netflix.