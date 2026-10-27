Фанат Cyberpunk 2077 воссоздал Кинга из аниме Edgerunners 2 и получил самый мощный билд в игре

После недавней премьеры второго сезона аниме Cyberpunk: Edgerunners 2 и выхода патча 2.5 для Cyberpunk 2077 простые фанаты принялось активно тестировать боевые стили новых персонажей. Игрок под ником KhrazeGaming решил воссоздать в ролевом экшене точный билд наемника Вика Кингсли по прозвищу «Кинг» на пике его физической формы и выяснил, что получившаяся комбинация превращает Ви в неостановимую машину для убийств.

Основой сборки стал модифицированный электромагнитный револьвер на базе модели «Буря», получивший символичное название «Коронация» в честь прошлого Кингсли. Благодаря грамотно подобранным модификаторам каждый заряженный выстрел выпускает мощные электрические дуги, перескакивающие между стоящими рядом целями. Цепная молния наносит колоссальный урон по площади, позволяя зачищать плотные группы элитных противников за считанные секунды.

В качестве оружия ближнего боя автор использовал легендарные импланты «Руки гориллы», максимально прокачав ветку дробящего урона:

основу стиля составила способность «Землетрясение», наносящая сокрушительный урон по площади при приземлении;

пассивные перки Aftershock и Ripple Effect обеспечили непрерывную цепочку оглушений и добиваний;

плотная кибернетическая броня и защитные модули скелета позволили выдерживать шквальный огонь целых отрядов без потери мобильности.

По словам автора сборки, полученный билд позволяет буквально сносить высокоуровневых полицейских и бандитов голыми кулаками, превращая перестрелки в легкую прогулку.

Напомним, ранее создатель вселенной Cyberpunk Майк Пондсмит раскрыл неожиданные секреты Адама Смэшера и Альт Каннингем во время специальной настольной сессии с разработчиками CDPR.

Успешный эксперимент ютубера наглядно подтверждает, что глубокая система имплантов и перков обновления 2.5 дает игрокам возможность практически безупречно воплощать в Cyberpunk 2077 образы самых разрушительных героев из анимационных проектов Studio Trigger.