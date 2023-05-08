Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 114 оценок

Фанат Cyberpunk 2077 воссоздал на 3D-принтере дробовик Ребекки

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R_Mor
Новости

Пользователь Reddit TheStedyslav недавно поделился изображением своего 3D-печатного творения, которое присоединяется к растущему списку впечатляющих фанатских проектов Cyberpunk 2077. В соответствии с аниме-адаптацией Netflix, дробовик имеет ярко-розовый и голубой цвета, которые соответствуют эстетике и личности Ребекки из Edgerunners.

Несмотря на то, что в настоящее время он не продается, TheStedyslav выразил заинтересованность в продаже дробовика Ребекки после того, как многие захотели его купить.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
AIM WP

лучше бы саму Ребекку воссоздали

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