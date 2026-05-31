Фанатский дубляж Phantom Liberty под угрозой блокировки со стороны CD Projekt Red

Студия GamesVoice, объявившая о сборе средств на неофициальный русский дубляж дополнения Phantom Liberty для ролевого экшена Cyberpunk 2077, столкнулась с возражениями со стороны компании CD Projekt Red. Разработчики заявили, что не давали официального разрешения на создание этой локализации.
Ранее команда GamesVoice анонсировала запуск краудфандинговой кампании. Для записи полноценной озвучки с привлечением актеров оригинального дубляжа студии требовалось собрать 3 млн рублей. Авторы проекта подчеркивали, что их деятельность полностью укладывается в рамки правил фанатского творчества, установленных правообладателем. На случай непредвиденных обстоятельств локализаторы пообещали перенаправить собранные средства на работу над проектом Grand Theft Auto: San Andreas.
Однако вскоре в официальном сообществе CD Projekt Red в Telegram представитель компании опубликовал заявление, опровергающее одобрение проекта. В сообщении было указано, что разработчики не давали разрешения на создание данной озвучки и не одобряют использование фанатского контента в коммерческих целях. По словам представителя компании, позиция руководства не менялась с 2023 года, когда представители GamesVoice впервые обратились к ним с этим предложением.
Спорный статус проекта вызван тем, что сбор пожертвований на крупные локализации может расцениваться правообладателем как коммерческое использование интеллектуальной собственности. Сама студия GamesVoice пока не давала развернутых комментариев относительно дальнейшей судьбы сбора средств, однако ранее они уже предупредили аудиторию о возможности вынужденной приостановки работы по независящим от них причинам.
Удивительно, что для многих это новость и ещё возмущаются. В правилах CDPR четко прописано: фанатский контент должен быть строго некоммерческим. Бесплатная озвучка ради идеи? Пожалуйста. Коммерческий сбор средств на миллионы рублей? Нет, это нарушение интеллектуальной собственности. Студия просто защищает свои права, и удивляться тут нечему.