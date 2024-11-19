Фанаты Cyberpunk 2077 чувствуют себя обманутыми после номинации Shadow of the Erdtree на премию GOTY

После победы в номинации "Игра года" на премии The Game Awards 2022 игра Elden Ring получила вторую номинацию в 2024 году. Эта номинация появилась после того, как новое правило разрешило номинировать DLC в этой категории.

Однако не все были довольны результатом. Многие фанаты начали обсуждать последствия этого решения, и некоторые фанаты также отметили, что Cyberpunk 2077 заслуживала подобного в прошлом году.

В Twitter фанаты утверждают, что Phantom Liberty заслуживала такого же отношения, как и Shadow of the Erdtree в прошлом году. Многие считают, что DLC должны соревноваться в совершенно отдельной категории, но они выступают за то, чтобы те же правила с 2024 года применялись к DLC Cyberpunk 2077.

Некоторые фанаты даже предположили, что Phantom Liberty получила бы звание «Игра года», если бы участвовала в этой категории. Дополнение получило множество похвал от критиков и фанатов в прошлом году, поэтому фанаты по-прежнему высоко ценят DLC.

При этом конкуренция в прошлом году была намного жестче. Phantom Liberty также была номинирована в двух категориях: лучшее повествование и лучшее выступление в прошлом году, но фанаты считают, что расширение лишили номинации на «Игру года».

Это не первый раз, когда фанаты не согласны с The Game Awards. В прошлом они обсуждали решение включить ремейки в число номинантов и утверждали, что Red Dead Redemption 2 заслуживала главного приза в 2018 году.