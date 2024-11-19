Фанаты Cyberpunk 2077 чувствуют себя обманутыми после номинации Shadow of the Erdtree на премию GOTY

После победы в номинации "Игра года" на премии The Game Awards 2022 игра Elden Ring получила вторую номинацию в 2024 году. Эта номинация появилась после того, как новое правило разрешило номинировать DLC в этой категории.
Однако не все были довольны результатом. Многие фанаты начали обсуждать последствия этого решения, и некоторые фанаты также отметили, что Cyberpunk 2077 заслуживала подобного в прошлом году.
В Twitter фанаты утверждают, что Phantom Liberty заслуживала такого же отношения, как и Shadow of the Erdtree в прошлом году. Многие считают, что DLC должны соревноваться в совершенно отдельной категории, но они выступают за то, чтобы те же правила с 2024 года применялись к DLC Cyberpunk 2077.
Некоторые фанаты даже предположили, что Phantom Liberty получила бы звание «Игра года», если бы участвовала в этой категории. Дополнение получило множество похвал от критиков и фанатов в прошлом году, поэтому фанаты по-прежнему высоко ценят DLC.
При этом конкуренция в прошлом году была намного жестче. Phantom Liberty также была номинирована в двух категориях: лучшее повествование и лучшее выступление в прошлом году, но фанаты считают, что расширение лишили номинации на «Игру года».
Это не первый раз, когда фанаты не согласны с The Game Awards. В прошлом они обсуждали решение включить ремейки в число номинантов и утверждали, что Red Dead Redemption 2 заслуживала главного приза в 2018 году.
Не знаю, не чувствую себя обманутым. Мне плевать на очередной акт самолюбия Джеффа Кили
Щас бы ущемляться с очередной проплаченой и ангажированой помойной премии
Tga уже совсем скатилась в помойку с номинацией длс и ремейков на готи, пускай делают отдельные категории для этих продуктов...
Фанаты Cyberpunk 2077 чувствуют себя обманутыми
Меньшинство из нескольких фанатиков, кто любит поныть на форумах может быть и чувствует свою ущербность и ущемленность. А так всем нормальным фанатам насрать, главное, что получили нормальную игру и играют. По такой логике после того как выберут игру года, можно сделать еще 100500 блогов, что фанатики такой-то другой игры не довольны, что их игра не стала игрой года.
Речь конкретно про длс к панку, и оно реально топовое и возможно даже лучше самой сюжетки
Джеф со своим саммер фестгм обосрался, теперь и с премией тоже
А нам уже не похер на эти пустые титулы и звания? Если бы DAV получила бы "игру года", многие бы говорили что это ничерта не означает. Так что изменилось? Замечательное дополнение уже не так играется без этого бестолкового звания? Неужели признание ангажированной группы "экспертов" так важно для игроков?
Авторы и разрабы могли бы расстроиться, а нам-то какая разница?
Ох уж эти фанатики без личной жизни!
Мда...
Типичное состояние фанатов данной "игры", можно даже сказать что перманентное.
Ёкарный бабай...
Ну, так это фанаты ноют, а не Проджекты вы@бываются. Я если что не против, я рад каждо новой цитате от них
Так длс к елде как отдельная игра с отдельной картой, раза в 4 длиннее чем длс к киберпанку с 1 районом.
от этого длс не перестает быть длс
Да хоть в 100 раз длиннее, это все равно обычная соулслайк дрoчильня с геймплеем, который не меняется со времён выхода демонсоулса...
Как будто это что-то плохое)