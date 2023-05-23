Фанаты Cyberpunk 2077 подобрали идеальный актерский состав для экранизации игры ©

Несмотря на весьма проблемный релиз Cyberpunk 2077 и не слишком ровный последующий выход обновлений, проект запомнился многим геймерам благодаря своему атмосферному миру. Даже после выпуска успешной аниме адаптации игры — "Киберпанк: Бегущие по краю", пользователи все еще желают увидеть полноценную экранизацию. С учетом сложности сеттинга киберпанка мы вряд ли когда-нибудь увидим фильм или сериал по мотивам игры, однако это не мешает мечтать фанатам. Они уже успели выбрать свой идеальный актерский состав для экранизации Cyberpunk 2077.

Самой лёгкой роль оказался Джонни Сильверхенд. По мнению поклонников игры, эту роль безоговорочно должен играть Киану Ривз, который и подарил свою внешность персонажу. Главного героя экранизации Cyberpunk 2077 мог бы сыграть кто угодно, но пользователям нравится Скарлетт Йоханссон в образе женской версии Ви. Лучшего друга героя, Джеки Уэллс, должен сыграть Дэйв Батиста, который по своей комплекции будет хорошо походит на персонажа из игры.

Вот кого еще выбрали фанаты:

Панам Палмер – Зази Битц;

Джуди Альварес – Шейлин Вудли;

Мередит Стаут – Робин Райт;

Эвелин Паркер – Ана де Армас;

Бестия Амендиарес – Сандра Буллок;

Горо Такэмура – Кэн Ватанабэ;

Ханако Арасака – Люси Лью.

А как вам такое подбор голливудских звезд для возможной экранизации Cyberpunk 2077? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях.