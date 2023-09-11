Фанаты Cyberpunk 2077 попросили CDPR доработать схватку с боссом Адамом Смашером

Те, кто прошел Cyberpunk 2077, наверняка знакомы с персонажем Адамом Смашером, главой службы безопасности корпорации Arasaka, который также показан в спин-оффе аниме Cyberpunk: Edgewalker.
В связи с выходом дополнения Phantom Liberty и обновления 2.0 для Cyberpunk 2077 некоторые геймеры обратились к разработчикам из CD Projekt RED с просьбой доработать поединок с Адамом Смэшеров в одном из следующих обновлений, придав ему достойный статус "финального босса".
Недавно один из геймеров написал на Reddit: "Если в обновлении 2.0 студия CDPR переработала систему противников, то, возможно, им стоит улучшить и финальную битву с боссом Адамом Смэшеров". Многие игроки в комментариях поддержали эту идею, выражая надежду, что команда разработчиков все-таки доработает схватку, поскольку Адам и без того спроектирован так, чтобы впитать всю накопившуюся неприязнь к нему со стороны игроков, поэтому им хочется не просто нанести ему пару легких ударов, а "победить" Смашера в более сложных испытаниях.
В оригинальной игре поединок с Адамом Смэшеров не считался сложным, а после выхода обновления версии 2.0 и DLC сила главного героя будет значительно увеличена, что позволит ему с еще большей легкостью победить данного босса. И это не вяжется ни с сюжетной структурой Адама Смэшера, ни с тем восприятием, которое он произвел в аниме Cyberpunk: Edgewalker.
Единственное платное дополнение к Cyberpunk 2077 Phantom Liberty выйдет 26 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S. А до того для игры будет выпущено бесплатное обновление Cyberpunk Update 2.0 с большим количеством изменений.
Они скорее в DLC завезут довольно сложного босса, как это было в Ведьмаке 3. Там тоже в оригинальной игре звиздели и показывали до самого конца, что Дикая Охота это брутальные и страшные мужики, в итоге, когда дошло до дела, отлетели все как рядовые бомжи. Зато заколдованный Принц-Жаба лещей таких давал, что держись...
Помню жабу, хардкорный был босс
А после, идёт сразу же офирский колдун е*чий, забыл добавить, там такой же мрак и хардкор...
Согласен. Дикая Охота - фигня. Я больше страдал от... Блин, забыл, у него ещё брат Витольд был...
Жаба был жестяк на хардя, один из самых сложных боссов.
Жаба фигня, там довольно легко найти нужный ритм, офирский маг противнее, ну лично для меня оказался.
ну для ласт босса он правда жиденький, такой же как и в ведьмаках, да и зачем его перерабатывать ? прощёл и забил
Ну это ж типа final boss. Им нас всю игру пугали.
эт да, я после игры посмотрел аниме, вот там та легенда которой пугают город, а тут пшик, как пасхалочка для знающих.
Я думал, ты грозная машина, но ты слаб, как человек.
Я вот начал перепроходить игру, стоит ли ждать обновление? или там мало чего нового будет?
Серьезно? Подожди чуток, там многое что изменят, сделают игру которая должна была быть на релизе.
Подожди конечно, много нового добавят. Ждать то осталось немного, сам жду. Ещё и длс куплю
Но всё ещё не ту, которую обещали изначально 🌚
Уже можно забыть, думаю это уже последнее серьезное изменение, потом может быть фиксы и очень мелкие патчи, Ну и пару ДЛС продать.
да я дошел до Сильверхенда вот, жду обнову
Я его только с трейнером завалил
На харде играл?
Да, на предпоследней сложности
Понятно. Жесть. Жопа-боль всегда тяжело)
А ты как прошел?
Слабак!