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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 532 оценки

Фанаты Cyberpunk 2077 попросили CDPR доработать схватку с боссом Адамом Смэшером

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Gruz_
Новости
Геймерам просто очень уж сильно хочется получить максимум удовольствия от "избиения" главы СБ "Арасаки".
Геймерам просто очень уж сильно хочется получить максимум удовольствия от "избиения" главы СБ "Арасаки".

Те, кто прошёл Cyberpunk 2077, наверняка знакомы с персонажем Адамом Смэшером, главой службы безопасности корпорации Arasaka, который также показан в спин-оффе аниме Cyberpunk: Edgewalker.

В связи с выходом дополнения Phantom Liberty и обновления 2.0 для Cyberpunk 2077 некоторые геймеры обратились к разработчикам из CD Projekt RED с просьбой доработать поединок с Адамом Смэшером в одном из следующих обновлений, придав ему достойный статус "финального босса".

Недавно один из геймеров написал на Reddit: "Если в обновлении 2.0 студия CDPR переработала систему противников, то, возможно, им стоит улучшить и финальную битву с боссом Адамом Смэшером". Многие игроки в комментариях поддержали эту идею, выражая надежду, что команда разработчиков всё-таки доработает схватку, поскольку Адам и без того спроектирован так, чтобы впитать всю накопившуюся неприязнь к нему со стороны игроков, поэтому им хочется не просто нанести ему пару лёгких ударов, а "победить" Смэшера в более сложных испытаниях.

В оригинальной игре поединок с Адамом Смэшером не считался сложным, а после выхода обновления версии 2.0 и DLC сила главного героя будет значительно увеличена, что позволит ему с ещё большей лёгкостью победить данного босса. И это не вяжется ни с сюжетной структурой Адама Смэшера, ни с тем восприятием, которое он произвёл в аниме Cyberpunk: Edgerunners.

Единственное платное дополнение к Cyberpunk 2077 Phantom Liberty выйдет 26 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S. А перед ним для игры будет выпущено бесплатное обновление Cyberpunk Update 2.0 с большим количеством изменений.

64
57
Комментарии: 57
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Они скорее в DLC завезут довольно сложного босса, как это было в Ведьмаке 3. Там тоже в оригинальной игре звиздели и показывали до самого конца, что Дикая Охота это брутальные и страшные мужики, в итоге, когда дошло до дела, отлетели все как рядовые бомжи. Зато заколдованный Принц-Жаба лещей таких давал, что держись...

40
RTYWD

Помню жабу, хардкорный был босс

16
Комментарий удален
Nell_0071

Согласен. Дикая Охота - фигня. Я больше страдал от... Блин, забыл, у него ещё брат Витольд был...

1
golab42

Жаба был жестяк на хардя, один из самых сложных боссов.

1
Купи Starfield

Жаба фигня, там довольно легко найти нужный ритм, офирский маг противнее, ну лично для меня оказался.

3
-zotik-

ну для ласт босса он правда жиденький, такой же как и в ведьмаках, да и зачем его перерабатывать ? прощёл и забил

3
UnRus

Ну это ж типа final boss. Им нас всю игру пугали.

3
-zotik- UnRus

эт да, я после игры посмотрел аниме, вот там та легенда которой пугают город, а тут пшик, как пасхалочка для знающих.

0
Купи Starfield

Я думал, ты грозная машина, но ты слаб, как человек.

2
Joktr

: Edgewalker? . Простите но будет правильно, edgerunners!

1
SkyraX

тоже не понял какие еще волкеры

0
2dspace

Да смысл его перерабатывать? СДПР специально делают слабых финальных боссов для повествования. Это кульминация у них и она не должна изнурять игрока. Просто можно было в середине игры добавить с ним файт эпичный, чтобы Смэшер навалял нам по скрипту и мы уносили ноги.

1
KANSERVATOR

Я вот начал перепроходить игру, стоит ли ждать обновление? или там мало чего нового будет?

0
Юрец Одесса

Серьезно? Подожди чуток, там многое что изменят, сделают игру которая должна была быть на релизе.

4
Nell_0071

Подожди конечно, много нового добавят. Ждать то осталось немного, сам жду. Ещё и длс куплю

2
CAN I HABE PIZZA PLS Юрец Одесса

Но всё ещё не ту, которую обещали изначально 🌚

6
Юрец Одесса CAN I HABE PIZZA PLS

Уже можно забыть, думаю это уже последнее серьезное изменение, потом может быть фиксы и очень мелкие патчи, Ну и пару ДЛС продать.

1
KANSERVATOR Юрец Одесса

да я дошел до Сильверхенда вот, жду обнову

0
Nikita Almazov

Смешер не сложный босс. Гараздо сложнее было победить боса на миссии от вудистов. Или гром бабу в рукопашном бою. Потом был чувак с гранатой в носу по сути ребёнок, от одного удара упал и негр которого крестили как самого жестокого и что мне сложно будет его одолеть в итоге упал от двух ударов как школьница. Почему после гром бабы такие бомжи слабые?

0
2dspace

Если речь про горм-бабу с молотом которая Сасквоч, тоже кажется была самым сложным противником в игре.И еще отряд милитеховцев кажется в пустошах, если на потерянный груз выходить. Но там думаю, просто на лоу лвлах приходил.

0
AndralStormborn

Неважно, Моноструна одинаково всех изи убивает.

0
IgorShakal

блид через ближку/кинжалы/замедление и другие ломающие баланс билды на изи

0
TheNikolay00

Так фанаты утверждают, что в игре с релиза все отлично, а тут вдруг какие-то просьбы

0
WXM47Q_V

https://youtu.be/AiBxw6OIxLQ смотреть с 9:19!Рофлан босс, он даже чудом нокнул меня, что стало неожиданностью)!

0
SkyraX

я его уложил быстрее, чем некоторых рядовых киберпсихов, и жаль что его убиение/неубиение не влияет ровным счетом абсолютно ни на что

0
RTYWD

Я его только с трейнером завалил

-1
Nell_0071

На харде играл?

0
RTYWD Nell_0071

Да, на предпоследней сложности

0
Nell_0071 RTYWD

Понятно. Жесть. Жопа-боль всегда тяжело)

0
RTYWD Nell_0071

А ты как прошел?

0
NarkoSky

Слабак!

0
JustA_NiceGuy

Попросили когда уже вот выходит обнова?

-1
Dmitriy_1981

а сколько интересных боссов было в "Ведьмак 3" по сравнению с одним этим персонажем... Как будто речь идет о сравнении большой игры и инди-проекта, а не двух огромных по объему игр.

-1
Рогатый Лорд

Я вот полностью согласен! Пускай хоть добавят ему дополнительные виды атак и не надо добавлять ему ХП, пускай у него будет как и у ВИ Ингалятор и так далее. Лучше бы у всех противников был реген хп в игре, чтобы надо было планировать свои действия и применять способности правильно.

-1
X_ray_83

Да эту игру всю надо переделывать физики нет боевка как из 2000 , стрельба ущербная как в лутер шутерах, поломаны квесты , не доделан сюжет может в DLC но врядли !

В общем какой то альфа шлак, продают под видом релизной игры !

-4
ratte88
В общем какой то альфа шлак, продают под видом релизной игры !

Поэтому есть РуТрекер.

-1