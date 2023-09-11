Фанаты Cyberpunk 2077 попросили CDPR доработать схватку с боссом Адамом Смэшером ©

Геймерам просто очень уж сильно хочется получить максимум удовольствия от "избиения" главы СБ "Арасаки".

Те, кто прошёл Cyberpunk 2077, наверняка знакомы с персонажем Адамом Смэшером, главой службы безопасности корпорации Arasaka, который также показан в спин-оффе аниме Cyberpunk: Edgewalker.

В связи с выходом дополнения Phantom Liberty и обновления 2.0 для Cyberpunk 2077 некоторые геймеры обратились к разработчикам из CD Projekt RED с просьбой доработать поединок с Адамом Смэшером в одном из следующих обновлений, придав ему достойный статус "финального босса".

Недавно один из геймеров написал на Reddit: "Если в обновлении 2.0 студия CDPR переработала систему противников, то, возможно, им стоит улучшить и финальную битву с боссом Адамом Смэшером". Многие игроки в комментариях поддержали эту идею, выражая надежду, что команда разработчиков всё-таки доработает схватку, поскольку Адам и без того спроектирован так, чтобы впитать всю накопившуюся неприязнь к нему со стороны игроков, поэтому им хочется не просто нанести ему пару лёгких ударов, а "победить" Смэшера в более сложных испытаниях.

В оригинальной игре поединок с Адамом Смэшером не считался сложным, а после выхода обновления версии 2.0 и DLC сила главного героя будет значительно увеличена, что позволит ему с ещё большей лёгкостью победить данного босса. И это не вяжется ни с сюжетной структурой Адама Смэшера, ни с тем восприятием, которое он произвёл в аниме Cyberpunk: Edgerunners.

Единственное платное дополнение к Cyberpunk 2077 Phantom Liberty выйдет 26 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S. А перед ним для игры будет выпущено бесплатное обновление Cyberpunk Update 2.0 с большим количеством изменений.