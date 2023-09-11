Фанаты Cyberpunk 2077 попросили CDPR доработать схватку с боссом Адамом Смэшером

Те, кто прошёл Cyberpunk 2077, наверняка знакомы с персонажем Адамом Смэшером, главой службы безопасности корпорации Arasaka, который также показан в спин-оффе аниме Cyberpunk: Edgewalker.
В связи с выходом дополнения Phantom Liberty и обновления 2.0 для Cyberpunk 2077 некоторые геймеры обратились к разработчикам из CD Projekt RED с просьбой доработать поединок с Адамом Смэшером в одном из следующих обновлений, придав ему достойный статус "финального босса".
Недавно один из геймеров написал на Reddit: "Если в обновлении 2.0 студия CDPR переработала систему противников, то, возможно, им стоит улучшить и финальную битву с боссом Адамом Смэшером". Многие игроки в комментариях поддержали эту идею, выражая надежду, что команда разработчиков всё-таки доработает схватку, поскольку Адам и без того спроектирован так, чтобы впитать всю накопившуюся неприязнь к нему со стороны игроков, поэтому им хочется не просто нанести ему пару лёгких ударов, а "победить" Смэшера в более сложных испытаниях.
В оригинальной игре поединок с Адамом Смэшером не считался сложным, а после выхода обновления версии 2.0 и DLC сила главного героя будет значительно увеличена, что позволит ему с ещё большей лёгкостью победить данного босса. И это не вяжется ни с сюжетной структурой Адама Смэшера, ни с тем восприятием, которое он произвёл в аниме Cyberpunk: Edgerunners.
Единственное платное дополнение к Cyberpunk 2077 Phantom Liberty выйдет 26 сентября на PC, PS5 и Xbox Series X/S. А перед ним для игры будет выпущено бесплатное обновление Cyberpunk Update 2.0 с большим количеством изменений.
Они скорее в DLC завезут довольно сложного босса, как это было в Ведьмаке 3. Там тоже в оригинальной игре звиздели и показывали до самого конца, что Дикая Охота это брутальные и страшные мужики, в итоге, когда дошло до дела, отлетели все как рядовые бомжи. Зато заколдованный Принц-Жаба лещей таких давал, что держись...
Помню жабу, хардкорный был босс
Согласен. Дикая Охота - фигня. Я больше страдал от... Блин, забыл, у него ещё брат Витольд был...
Жаба был жестяк на хардя, один из самых сложных боссов.
Жаба фигня, там довольно легко найти нужный ритм, офирский маг противнее, ну лично для меня оказался.
ну для ласт босса он правда жиденький, такой же как и в ведьмаках, да и зачем его перерабатывать ? прощёл и забил
Ну это ж типа final boss. Им нас всю игру пугали.
эт да, я после игры посмотрел аниме, вот там та легенда которой пугают город, а тут пшик, как пасхалочка для знающих.
Я думал, ты грозная машина, но ты слаб, как человек.
: Edgewalker? . Простите но будет правильно, edgerunners!
тоже не понял какие еще волкеры
Да смысл его перерабатывать? СДПР специально делают слабых финальных боссов для повествования. Это кульминация у них и она не должна изнурять игрока. Просто можно было в середине игры добавить с ним файт эпичный, чтобы Смэшер навалял нам по скрипту и мы уносили ноги.
Я вот начал перепроходить игру, стоит ли ждать обновление? или там мало чего нового будет?
Серьезно? Подожди чуток, там многое что изменят, сделают игру которая должна была быть на релизе.
Подожди конечно, много нового добавят. Ждать то осталось немного, сам жду. Ещё и длс куплю
Но всё ещё не ту, которую обещали изначально 🌚
Уже можно забыть, думаю это уже последнее серьезное изменение, потом может быть фиксы и очень мелкие патчи, Ну и пару ДЛС продать.
да я дошел до Сильверхенда вот, жду обнову
Смешер не сложный босс. Гараздо сложнее было победить боса на миссии от вудистов. Или гром бабу в рукопашном бою. Потом был чувак с гранатой в носу по сути ребёнок, от одного удара упал и негр которого крестили как самого жестокого и что мне сложно будет его одолеть в итоге упал от двух ударов как школьница. Почему после гром бабы такие бомжи слабые?
Если речь про горм-бабу с молотом которая Сасквоч, тоже кажется была самым сложным противником в игре.И еще отряд милитеховцев кажется в пустошах, если на потерянный груз выходить. Но там думаю, просто на лоу лвлах приходил.
Неважно, Моноструна одинаково всех изи убивает.
блид через ближку/кинжалы/замедление и другие ломающие баланс билды на изи
Так фанаты утверждают, что в игре с релиза все отлично, а тут вдруг какие-то просьбы
https://youtu.be/AiBxw6OIxLQ смотреть с 9:19!Рофлан босс, он даже чудом нокнул меня, что стало неожиданностью)!
я его уложил быстрее, чем некоторых рядовых киберпсихов, и жаль что его убиение/неубиение не влияет ровным счетом абсолютно ни на что
Я его только с трейнером завалил
На харде играл?
Да, на предпоследней сложности
Понятно. Жесть. Жопа-боль всегда тяжело)
А ты как прошел?
Слабак!
Попросили когда уже вот выходит обнова?
а сколько интересных боссов было в "Ведьмак 3" по сравнению с одним этим персонажем... Как будто речь идет о сравнении большой игры и инди-проекта, а не двух огромных по объему игр.
Я вот полностью согласен! Пускай хоть добавят ему дополнительные виды атак и не надо добавлять ему ХП, пускай у него будет как и у ВИ Ингалятор и так далее. Лучше бы у всех противников был реген хп в игре, чтобы надо было планировать свои действия и применять способности правильно.
Да эту игру всю надо переделывать физики нет боевка как из 2000 , стрельба ущербная как в лутер шутерах, поломаны квесты , не доделан сюжет может в DLC но врядли !
В общем какой то альфа шлак, продают под видом релизной игры !
Поэтому есть РуТрекер.