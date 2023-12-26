Фанаты уверены, что Cyberpunk 2077 выиграла бы награду "Игра года" в нынешнем состоянии

Cyberpunk 2077 недавно исполнилось три года, и с момента выхода игры на рынок она прошла через американские горки. Хотя ожидания от игры были очень высоки, ее запуск стал одним из самых провальных в истории игр.

Поклонники быстро отказались от игры, но упорная работа разработчиков все изменила. Многие считают, что Cyberpunk 2077 могла бы выиграть награду "Игра года", если бы вышла в своем нынешнем виде.

Когда я это осознаю, мне становится грустно от того, что Cyberpunk 2077 могла бы стать GOTY, если бы не состояние на релизе. Потому что все остальное в этой игре более чем достойно. Что делать

Один из фанатов недавно зашел на Reddit и обсудил возможность того, что CD Projekt RED получит "Игру года" за эту игру.

Этот пост был сделан до того, как команда запустила обновление 2.0, которое практически переработало основные системы ролевой игры. В Phantom Liberty также добавили новый сюжет, получивший невероятные отзывы, к которым команда стремилась в 2020 году.

Стоит отметить, что Cyberpunk 2077 вышла в конце 2020 года. Поэтому игра была бы номинирована на The Game Awards в 2021 году, сметая конкурентов.

В 2021 году It Takes Two получила этот титул. Хотя эта игра была невероятна сама по себе, она, скорее всего, не смогла бы конкурировать с отполированной версией последней игры CD Projekt RED.

Фанаты согласились, что так оно и было, но, похоже, их это не слишком беспокоит. Они считают, что получение награды не имеет большого значения в долгосрочной перспективе, а один из комментариев гласил:

Получение награды не делает игру лучше. Cyberpunk войдет в историю игр как культовая классика и начало новой захватывающей франшизы.

В 2023 году игра прошла невероятный путь искупления. С более чем 500 тыс. положительных отзывов в Steam и 25 млн проданных копий CD Projekt RED удалось завершить скалистый путь игры на позитивной ноте.