Фанаты в восторге: игроки уже нашли все локации из тизера "Edgerunners 2" в Cyberpunk 2077

Вчера Netflix наконец-то представила тизер-трейлер второго сезона Cyberpunk: Edgerunners. Несмотря на то, что тизер показывает лишь крошечную часть из десяти эпизодов, премьера которых запланирована на эту осень, поклонники уже начали разбирать его по кадрам.

Пользователь K_a_l_e_n_k_o опубликовал большую подборку кадров с локациями, которые можно отыскать в игре Cyberpunk 2077. Например, юный киноман Роман стоит на мосту над ночным клубом "Райот" - между Уотсон и Сити-центром. Еще один кадр показывает вид на бар "Посмертие", который знаком даже тем, кто провел в игре всего пару часов (это одно из ключевых мест в сюжете Ви). Также внимательные зрители заметили сцену с ошеломленным Ди у додзе Дераваджи в Маленьком Китае.

Отдельный GIF, выпущенный перед премьерой тизера, показал Талию, машущую банде головорезов из "Мальстрема" на стройке рядом с Индустриальным парком Арасаки. Как отметили фанаты, это та самая зона, где Ви и Такамура устраивают засаду в миссии "На мягких лапах".

Это аниме настолько чертовски точно передаёт локации игры, что у меня сердце разрывается от радости, - написал один из пользователей X.

Стоит отметить, что такой уровень внимания к деталям для студии Trigger не в новинку. Первый сезон тоже славился тем, что все ключевые места можно было посетить в игре. CD Projekt Red, в свою очередь, ответила взаимностью, добавив в Cyberpunk 2077 отсылки к оригинальному составу эджераннеров.