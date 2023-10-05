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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 14 237 оценок

Фанаты влюбились в Аврору из DLC Cyberpunk 2077

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Gruz_
Новости

Расширение Phantom Liberty привнесло в Cyberpunk 2077 несколько новых возможностей, улучшив игровые механики и дав начало новому повествованию в районе Догтаун. Впрочем, в центре внимания оказалась героиня Аврора Кассель, которая заставила многих игроков влюбиться в нее.

Внимание, далее по тексту - спойлеры! Читайте на свой страх и риск

Персонаж появляется в казино, где Ви и Соломон Рид должны найти общий язык, чтобы продолжить свое расследование. Как говорится, никто не знает, был ли это французский акцент или умение флиртовать, но многие были соблазнены в ходе этого общения. Убедитесь в этом, посмотрев видеоролик ниже:

На Reddit многие интернет-пользователи рассказали о том, как им понравилась Аврора в Cyberpunk 2077. По этой причине они даже предлагают отправлять письма в CD Projekt RED с просьбой о том, чтобы в будущем она стала романтическим вариантом для V.

Я знаю, почему вы все хотите завести романтические отношения с "этим персонажем". Да ради бога, ребята! Немного французского и вы все стали слабы на колени? Будьте честнее! А теперь, если вы меня извините, мне нужно написать в CDPR, чтобы они сделали романтический вариант".

Еще один поклонник игры влюбился в Аврору:

Сумасшедшие женщины достают нас всех. Я женщина, и даже мне не удалось спастись от водоворота. Под удар я пока не попала, так что я равнодушна.

Напомним, Phantom Liberty - это приключение в жанре шпионского триллера с рассказом о службе главного героя в рядах Новых Соединенных Штатов Америки до окончания основной сюжетной кампании. В качестве одного из центральных персонажей сюжета выступит агент Соломон Рид, роль которого исполняет актер Идрис Эльба (Idris Elba).

Релиза Phantom Liberty состоялся 26 сентября на PC (Steam, GOG, EGS), PS5 и Xbox Series X/S. Аддон получил высокие оценки как от в прессы так и простых игроков.

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Комментарии: 27
Ваш комментарий
PuserG

"отправлять письма в CD Projekt RED с просьбой о том, чтобы в будущем она стала романтическим вариантом для V"

Они до сих пор не сделали Анну-Генриетту романтическим интересом, так что забейте.

8
Lvinomord

Так Анна Генриетта, если я ничего не путаю,вроде как бывшая милфа Лютика и с ней не может быть романтических отношений.Ну конечно как бы может, но вряд ли Герыч такую свинью Лютику подкинул бы....

2
Сергей Понащенко Lvinomord

Ну бывшая не настоящая же.

3
Lvinomord Сергей Понащенко

Да вроде как да,но хз...мне кажется что это слегка отдаёт запашком.

-1
Сергей Понащенко Lvinomord

Настоящий друг поделится))

-1
PuserG Lvinomord

Да мне и с Цири норм было бы)

0
Littlebattlecruiser

Да, стервозная француженка была очень интересна, пока ее не обнулили

4
Hexagene

Опять пиарщики что-то внушают своей ЦА.

4
VaZZers

Ах этот французский голос... Аж захотелось вина с багетом навернуть

Спойлер
3
Lvinomord

Ты не ту картинку вставил) Если хотел показать французов, то надо было эту вставлять))

Спойлер
8
VaZZers Lvinomord

Ох прошу прощения, месье, за мое невежество

3
Sneaky Pete

Банжур, йопитте)

0
Леший116rus

стрем же!!!!!!!!!!!

2
VOVAMAS

А почему бы и нет? Со Стаут,как я помню,сначала мутить тоже было нельзя,но потом рэды прислушались к фанам и это стало можно сделать!

2
AndralStormborn

Это не мутить, а просто она разок отстрапонила Ви и больше ее не было видно

2
VaZZers

Тереться варениками можно было изначально.

1
Ocean_CJle3
Спойлер

Ради нее можно пристрелить Рида и Алекса

0
AndralStormborn

Ну, такое, что-то не возбудила. Не особо я доверяю женщинам, которые подкатывают в клубах и казино.

0
Wolfenstein

влюбились в правую руку и среднюю игрую

0
UnRus

Влюбились в это? Серьезно? Если кому-то это нравится, то серьезно, ребята, задумайтесь над своей ориентацией.

-10
Deveron

Они ещё и куколды по жизни

1
Newworld_DESTROYER

фанаты киберпанка лучше бы перестали быть инцелами и попробовали что нибудь в реале сделать

-14
jax baron

Тебе двинуть.

1
Banexander

по нахватают всяких терминов и спамят ими везде.... А ведь раньше смешное "кyкoлд" было.

1
Todd Howard Buy

Будто ты в реале что-то делаешь, выскочка жалкая )))

0