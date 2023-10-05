Фанаты влюбились в Аврору из DLC Cyberpunk 2077

Расширение Phantom Liberty привнесло в Cyberpunk 2077 несколько новых возможностей, улучшив игровые механики и дав начало новому повествованию в районе Догтаун. Впрочем, в центре внимания оказалась героиня Аврора Кассель, которая заставила многих игроков влюбиться в нее.
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Персонаж появляется в казино, где Ви и Соломон Рид должны найти общий язык, чтобы продолжить свое расследование. Как говорится, никто не знает, был ли это французский акцент или умение флиртовать, но многие были соблазнены в ходе этого общения. Убедитесь в этом, посмотрев видеоролик ниже:
На Reddit многие интернет-пользователи рассказали о том, как им понравилась Аврора в Cyberpunk 2077. По этой причине они даже предлагают отправлять письма в CD Projekt RED с просьбой о том, чтобы в будущем она стала романтическим вариантом для V.
Я знаю, почему вы все хотите завести романтические отношения с "этим персонажем". Да ради бога, ребята! Немного французского и вы все стали слабы на колени? Будьте честнее! А теперь, если вы меня извините, мне нужно написать в CDPR, чтобы они сделали романтический вариант".
Еще один поклонник игры влюбился в Аврору:
Сумасшедшие женщины достают нас всех. Я женщина, и даже мне не удалось спастись от водоворота. Под удар я пока не попала, так что я равнодушна.
Напомним, Phantom Liberty - это приключение в жанре шпионского триллера с рассказом о службе главного героя в рядах Новых Соединенных Штатов Америки до окончания основной сюжетной кампании. В качестве одного из центральных персонажей сюжета выступит агент Соломон Рид, роль которого исполняет актер Идрис Эльба (Idris Elba).
Релиза Phantom Liberty состоялся 26 сентября на PC (Steam, GOG, EGS), PS5 и Xbox Series X/S. Аддон получил высокие оценки как от в прессы так и простых игроков.
"отправлять письма в CD Projekt RED с просьбой о том, чтобы в будущем она стала романтическим вариантом для V"
Они до сих пор не сделали Анну-Генриетту романтическим интересом, так что забейте.
Так Анна Генриетта, если я ничего не путаю,вроде как бывшая милфа Лютика и с ней не может быть романтических отношений.Ну конечно как бы может, но вряд ли Герыч такую свинью Лютику подкинул бы....
Ну бывшая не настоящая же.
Да вроде как да,но хз...мне кажется что это слегка отдаёт запашком.
Настоящий друг поделится))
Да мне и с Цири норм было бы)
Да, стервозная француженка была очень интересна, пока ее не обнулили
Опять пиарщики что-то внушают своей ЦА.
Ах этот французский голос... Аж захотелось вина с багетом навернуть
Ты не ту картинку вставил) Если хотел показать французов, то надо было эту вставлять))
Ох прошу прощения, месье, за мое невежество
Банжур, йопитте)
стрем же!!!!!!!!!!!
А почему бы и нет? Со Стаут,как я помню,сначала мутить тоже было нельзя,но потом рэды прислушались к фанам и это стало можно сделать!
Это не мутить, а просто она разок отстрапонила Ви и больше ее не было видно
Тереться варениками можно было изначально.
Ради нее можно пристрелить Рида и Алекса
Ну, такое, что-то не возбудила. Не особо я доверяю женщинам, которые подкатывают в клубах и казино.
влюбились в правую руку и среднюю игрую
Влюбились в это? Серьезно? Если кому-то это нравится, то серьезно, ребята, задумайтесь над своей ориентацией.
Они ещё и куколды по жизни
фанаты киберпанка лучше бы перестали быть инцелами и попробовали что нибудь в реале сделать
Тебе двинуть.
по нахватают всяких терминов и спамят ими везде.... А ведь раньше смешное "кyкoлд" было.
Будто ты в реале что-то делаешь, выскочка жалкая )))