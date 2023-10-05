Фанаты влюбились в Аврору из DLC Cyberpunk 2077 ©

Расширение Phantom Liberty привнесло в Cyberpunk 2077 несколько новых возможностей, улучшив игровые механики и дав начало новому повествованию в районе Догтаун. Впрочем, в центре внимания оказалась героиня Аврора Кассель, которая заставила многих игроков влюбиться в нее.

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Персонаж появляется в казино, где Ви и Соломон Рид должны найти общий язык, чтобы продолжить свое расследование. Как говорится, никто не знает, был ли это французский акцент или умение флиртовать, но многие были соблазнены в ходе этого общения. Убедитесь в этом, посмотрев видеоролик ниже:

На Reddit многие интернет-пользователи рассказали о том, как им понравилась Аврора в Cyberpunk 2077. По этой причине они даже предлагают отправлять письма в CD Projekt RED с просьбой о том, чтобы в будущем она стала романтическим вариантом для V.

Я знаю, почему вы все хотите завести романтические отношения с "этим персонажем". Да ради бога, ребята! Немного французского и вы все стали слабы на колени? Будьте честнее! А теперь, если вы меня извините, мне нужно написать в CDPR, чтобы они сделали романтический вариант".

Еще один поклонник игры влюбился в Аврору:

Сумасшедшие женщины достают нас всех. Я женщина, и даже мне не удалось спастись от водоворота. Под удар я пока не попала, так что я равнодушна.

Напомним, Phantom Liberty - это приключение в жанре шпионского триллера с рассказом о службе главного героя в рядах Новых Соединенных Штатов Америки до окончания основной сюжетной кампании. В качестве одного из центральных персонажей сюжета выступит агент Соломон Рид, роль которого исполняет актер Идрис Эльба (Idris Elba).

Релиза Phantom Liberty состоялся 26 сентября на PC (Steam, GOG, EGS), PS5 и Xbox Series X/S. Аддон получил высокие оценки как от в прессы так и простых игроков.