Фигурка Соломона Рида пополнит коллекцию Cyberpunk 2077. Джуди, Панам и Адам Смэшер также обновились

В последние месяцы у поклонников Cyberpunk 2077 нет причин жаловаться. В апреле игра получила режим RT: Overdrive, значительно ее украсив. В свою очередь, во время недавней Xbox Games Showcase мы получили тонну информации о грядущем расширении - Phantom Liberty. Однако на этом основные моменты не заканчиваются.
Настоящий праздник для поклонников Cyberpunk приготовила компания Dark Horse. Производитель высококачественных лицензионных фигурок представил статуэтку, вдохновленную персонажем агента Соломона Рида (в исполнении Идриса Эльбы), который станет одним из наших компаньонов в вышеупомянутом дополнении.
Рост фигурки Соломона Рида составляет (включая основание) 23,5 см. Модель будет доступна для покупки с 25 октября 2023 года по цене $59,99.
Интересно, что Dark Horse также решила обновить некоторые из своих предыдущих фигурок из вселенной Cyberpunk 2077: Панам, Джуди и Адама Смэшера претерпели незначительные изменения. Первые две будут доступны с 25 октября по той же цене, что и фигурка Рида. Смэшер же будет стоить $129,99 и поступит в продажу только 24 января 2024 года.
"Собери всех покемонов".
Страшно смотреть ему в глаза)
Стремный какой-то
Вопрос к знатокам, как Панам писать ходит?
Я долго гадал, что это за странные полосы у персов на лице и теле. А оказалось, что это швы и стыки искусственной кожи. Все те, кто их имеет, давно избавились от настоящей кожи. Ее можно в любой момент снять, обнажив ткани. Неплохо придумано.
Жду смашера до сих пор
Каким надо быть отбитым фаном, чтобы покупать эти игрушки за $129,99
Кто-то покупает ретро игры в коллекции вообще за миллионы. Каждому своё