Фильм по Cyberpunk 2077 расскажет новую историю - CD Projekt не хочет переснимать сюжет игры

CD Projekt Red подтвердила, что готовящийся игровой фильм по вселенной Cyberpunk 2077 не станет дословной экранизацией видеоигры. Вместо пересказа приключений Ви студия намерена рассказать самостоятельную историю в том же мрачном мире будущего. Об этом заявил со-генеральный директор компании Михал Новаковский в интервью польскому изданию PAP Biznes.

«Мы определённо не хотим делать экранизацию игры. Мы хотим рассказать историю в мире Cyberpunk, но это не будет переносом сюжета игры один к одному», — объяснил Новаковский. Таким образом, создатели смогут показать новые стороны Найт-Сити и его жителей, не привязываясь к уже знакомым событиям и персонажам.

Фильм разрабатывается совместно с Paramount, а продюсером выступит Лоренцо ди Бонавентура, известный по игровым экранизациям «Трансформеров». Пока подробностей о сюжете, актёрском составе и сроках выхода нет. Поэтому неизвестно, появятся ли в картине знакомые герои или авторы полностью сосредоточатся на новых персонажах.

Подход напоминает работу CD Projekt Red над аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Сериал использовал знакомую вселенную, её атмосферу и локации, но рассказывал отдельную историю. Второй сезон аниме выйдет на Netflix 20 октября 2026 года. Успех такого формата показывает, что мир Cyberpunk способен заинтересовать зрителей и без прямого пересказа событий игры.

Тем временем CD Projekt Red продолжает работу над следующей частью Cyberpunk, а также над Project Hadar — первой игрой студии в полностью оригинальной вселенной. Однако именно фильм может стать новой возможностью расширить историю киберпанковского мира за пределами видеоигр, не повторяя путь Ви и Джонни Сильверхенда.