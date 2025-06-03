Физическое издание Cyberpunk 2077 для Switch 2 включает приятные бонусы для игроков

Cyberpunk 2077 выйдет на Nintendo Switch 2 уже 5 июня, в день запуска новой платформы Nintendo. Так вот, CD Projekt Red хочет завоевать новую аудиторию с помощью физического носителя, куда входит не только DLC Phantom Liberty, но и приятные дополнительные бонусы к нему.

В комплекте с картриджем Cyberpunk 2077 прилагаются несколько наклейок и записка от команды разработчиков. В наборе из 5 наклеек - различные логотипы, включая один с названием игры, а также изображения главного героя игры - Ви.

События Cyberpunk 2077 разворачиваются в антиутопическом будущем, в полном жестокости мегаполисе Найти-Сити, где властвуют крупные корпорации. Именно здесь живет Ви, новоиспеченный киберпанк. В игре можно будет полностью кастомизировать своего протагониста, выбирая пол, класс и историю жизни.