Согласно заявлениям инсайдеров и авторов утечек, Fortnite готовится к коллаборации с Cyberpunk 2077.
Сообщается, что это будет полноценная коллаборация с игрой, а не с аниме Cyberpunk: Edgerunners. При этом игроков ждёт нечто большее, чем просто автомобили. К сожалению, другие детали пока остаются нераскрытыми.
Также появилась информация о том, что аркадная футбольная игра Rocket League тоже не останется в стороне и организует свое сотрудничество с Cyberpunk 2077, которое, как предполагается, произойдет раньше, чем в Fortnite.
В социальных сетях Rocket League уже опубликован небольшой тизер, на который отреагировала команда CD Projekt Red.
Разработчики из CD Projekt Red открыты к новым коллаборациям, связанным с Cyberpunk 2077, а также к запуску игры на платформе Apple Mac. Однако планы по обновлению для PS5 Pro у них отсутствуют.
Тем временем Fortnite также участвует в предстоящей коллаборации Chronoverses для супергеройского PvP-шутера Marvel Rivals.
Fortnite и Rocket League готовятся к коллаборации с Cyberpunk 2077
Согласно заявлениям инсайдеров и авторов утечек, Fortnite готовится к коллаборации с Cyberpunk 2077.
Fortnite как дешевая порнозвезда все в себя тащит лишь бы заинтересовать побольше малолетних дро*ил.
Как будто там одни дети.
Совершенно верно ! Просто некоторые и в 50 остаются с интеллектом малолетки.
А кто-то всегда выдаёт желаемое за действительное ;)
ну так перестань больше так делать
Эта новость относится к киберпанку по сути никак. В самом кибере то нового контента больше уже не будет.
Ох, не зря я снова начал копить валюту с ПВЕ. Жду коллабу 😎
звучит как "не зря я в штаны писаюсь, знал же что пригодится" :)
С утра бухнул и бредишь?