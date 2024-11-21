Fortnite и Rocket League готовятся к коллаборации с Cyberpunk 2077

Согласно заявлениям инсайдеров и авторов утечек, Fortnite готовится к коллаборации с Cyberpunk 2077.



Сообщается, что это будет полноценная коллаборация с игрой, а не с аниме Cyberpunk: Edgerunners. При этом игроков ждёт нечто большее, чем просто автомобили. К сожалению, другие детали пока остаются нераскрытыми.



Также появилась информация о том, что аркадная футбольная игра Rocket League тоже не останется в стороне и организует свое сотрудничество с Cyberpunk 2077, которое, как предполагается, произойдет раньше, чем в Fortnite.



В социальных сетях Rocket League уже опубликован небольшой тизер, на который отреагировала команда CD Projekt Red.



Разработчики из CD Projekt Red открыты к новым коллаборациям, связанным с Cyberpunk 2077, а также к запуску игры на платформе Apple Mac. Однако планы по обновлению для PS5 Pro у них отсутствуют.



Тем временем Fortnite также участвует в предстоящей коллаборации Chronoverses для супергеройского PvP-шутера Marvel Rivals.