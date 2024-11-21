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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 26 616 оценок

Fortnite и Rocket League готовятся к коллаборации с Cyberpunk 2077

Simple Jack
Новости

Согласно заявлениям инсайдеров и авторов утечек, Fortnite готовится к коллаборации с Cyberpunk 2077.

Сообщается, что это будет полноценная коллаборация с игрой, а не с аниме Cyberpunk: Edgerunners. При этом игроков ждёт нечто большее, чем просто автомобили. К сожалению, другие детали пока остаются нераскрытыми.

Также появилась информация о том, что аркадная футбольная игра Rocket League тоже не останется в стороне и организует свое сотрудничество с Cyberpunk 2077, которое, как предполагается, произойдет раньше, чем в Fortnite.

В социальных сетях Rocket League уже опубликован небольшой тизер, на который отреагировала команда CD Projekt Red.

Разработчики из CD Projekt Red открыты к новым коллаборациям, связанным с Cyberpunk 2077, а также к запуску игры на платформе Apple Mac. Однако планы по обновлению для PS5 Pro у них отсутствуют.

Тем временем Fortnite также участвует в предстоящей коллаборации Chronoverses для супергеройского PvP-шутера Marvel Rivals.

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-5
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Destroited

Fortnite как дешевая порнозвезда все в себя тащит лишь бы заинтересовать побольше малолетних дро*ил.

5
JustA_NiceGuy

Как будто там одни дети.

1
Destroited JustA_NiceGuy

Совершенно верно ! Просто некоторые и в 50 остаются с интеллектом малолетки.

-2
JustA_NiceGuy Destroited

А кто-то всегда выдаёт желаемое за действительное ;)

-2
Destroited JustA_NiceGuy

ну так перестань больше так делать

-1
Макс Макс 007
0
BewitchingBaron

Эта новость относится к киберпанку по сути никак. В самом кибере то нового контента больше уже не будет.

-2
JustA_NiceGuy

Ох, не зря я снова начал копить валюту с ПВЕ. Жду коллабу 😎

-3
BewitchingBaron

звучит как "не зря я в штаны писаюсь, знал же что пригодится" :)

-2
JustA_NiceGuy BewitchingBaron

С утра бухнул и бредишь?

-2