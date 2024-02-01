Функция расстановки приоритетов ядер для гибридных процессоров в Cyberpunk 2077 вызывает микрофризы

В Cyberpunk 2077 теперь можно расставить приоритет P-ядер в гибридных процессорах для повышения FPS и устранения проблем с производительностью. Новая функция появилась в обновлении 2.11, и ее можно найти в подменю.

Новая функция оптимизации ЦП переопределяет основной планировщик Windows, заставляя Cyberpunk 2077 работать на производительных ядрах ЦП — несмотря ни на что. Но новая функция столкнулась с некоторыми проблемами.

«Гибридное использование ЦП» и имеет два режима: один — автоматическая настройка, позволяющая ОС выполнять всю тяжелую работу, а другой — настройка «приоритета P-ядер», которая заставляет игру запускаться на только на P-ядрах.

Идея этой новой настройки разумна и теоретически должна решить проблемы с планированием, которые могут возникнуть у пользователей в игре. Неправильное использование ядер на чипах с ядрами производительности и эффективности может вызвать серьезные проблемы с производительностью в играх, связанных с ЦП, если игра случайно запускается на E-ядрах ЦП (которые в большинстве случаев намного медленнее, чем P-ядра).

Проблемы с производительностью планировщика Windows не очень распространены, но он не идеален. Бывают случаи, когда задачи загружаются не на те ядра — даже на гибридные процессоры Intel, которые идут с Thread Director. Наличие ручного переопределения в игре потенциально может решить эту проблему, при этом пользователю не придется заморачиваться и делать такие вещи, как отключение E-ядер в BIOS.

Проводилось тестирование с использованием Raptor Lake i9-13900K и RTX 4080 Super, запустив игру на средних настройках с включенной трассировкой лучей DXR, выявились серьезные проблемы с микрозадержками при включении этой функции. Разница в производительности была настолько велика, что было ясно, что что-то не так.

Однако для Cyberpunk 2077 это может не быть проблемой - технология Intel Thread Director может работать неправильно, когда пользователи вручную настраивают привязку ЦП с помощью стороннего программного обеспечения или диспетчера задач. Если настройки Cyberpunk 2077 основаны на сходстве, фактическим виновником может быть Thread Director, но это не точно. Также пользователи Reddit сообщили о таком же поведении в своих системах.

В итоге новая функция оптимизации ЦП в Cyberpunk 2077 сталкивается с проблемами при запуске, поскольку идея новой настройки превосходна и теоретически может избавить многих людей от проблем с производительностью, связанных с неоптимизированным планированием работы ядра. Возможно, CD Projekt Red разберётся с этой проблемой, в будущем.