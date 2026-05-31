GamesVoice опубликовали манифест к CDPR, заявив, что проект русской озвучки Phantom Liberty не является коммерческим

GamesVoice опубликовала манифест к студии CD Projekt RED по поводу создания русской озвучки для дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. В опубликованном манифесте команда заявила, что собирается выпустить профессиональную русскую озвучку в формате некоммерческой модификации для ПК и подчеркнула, что проект создаётся исключительно на добровольные пожертвования пользователей.

Представители CD Projekt RED ранее сообщили, что не давали разрешения на создание дубляжа и по-прежнему выступают против использования фан-контента в коммерческих целях. По словам студии, их позиция не изменилась ещё с 2023 года, когда GamesVoice впервые обращалась по этому вопросу.

При этом GamesVoice уже запустила сбор средств на локализацию дополнения. Команда рассчитывает собрать более 3 миллионов рублей и утверждает, что заручилась поддержкой ключевых актёров оригинальной русской версии игры, включая исполнителей ролей Ви и Джонни Сильверхенда.

Сама студия отмечает, что проект остаётся в «серой зоне» с юридической точки зрения, а в случае возможного закрытия инициативы собранные средства направят на озвучку Grand Theft Auto: San Andreas.