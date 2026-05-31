ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 242 оценки

GamesVoice опубликовали манифест к CDPR, заявив, что проект русской озвучки Phantom Liberty не является коммерческим

monk70 monk70

GamesVoice опубликовала манифест к студии CD Projekt RED по поводу создания русской озвучки для дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. В опубликованном манифесте команда заявила, что собирается выпустить профессиональную русскую озвучку в формате некоммерческой модификации для ПК и подчеркнула, что проект создаётся исключительно на добровольные пожертвования пользователей.

Представители CD Projekt RED ранее сообщили, что не давали разрешения на создание дубляжа и по-прежнему выступают против использования фан-контента в коммерческих целях. По словам студии, их позиция не изменилась ещё с 2023 года, когда GamesVoice впервые обращалась по этому вопросу.

При этом GamesVoice уже запустила сбор средств на локализацию дополнения. Команда рассчитывает собрать более 3 миллионов рублей и утверждает, что заручилась поддержкой ключевых актёров оригинальной русской версии игры, включая исполнителей ролей Ви и Джонни Сильверхенда.

Сама студия отмечает, что проект остаётся в «серой зоне» с юридической точки зрения, а в случае возможного закрытия инициативы собранные средства направят на озвучку Grand Theft Auto: San Andreas.

81
123
Комментарии:  123
Ваш комментарий
PeakyUrias

>не является коммерческим
>дайте 3 ляма
клоуны

63
sirGeronis

Красные уроды как были уродами, так и остались. Сами перевод не дали и другим не дают.

40
Joker978

пхахах. че за клоунада. они буквально начали сбор средств. это уже считается коммерческим продуктом. я хоть и хочу нормальную озвучку в играх, но здесь всецело поддерживаю проджектов.

29
вортигонт вортигонтович

а кто редов спрашивать будут? ушли из рф значит помалкивайте в тряпочку

25
BattleEffect
собранные средства направят на озвучку Grand Theft Auto: San Andreas.

Тогда надеюсь что CDPR не дадут разрешения

24
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ