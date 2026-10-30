GamesVoice показала новый трейлер и пролог Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с русской озвучкой

Студия GamesVoice опубликовала полноценное прохождение пролога Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с русским дубляжом. В ролике представлена финальная озвучка вступительной части дополнения, причём к своим ролям вернулись актёры, работавшие над локализацией оригинальной игры.

Мужскую и женскую версии Ви вновь озвучили Егор Васильев и Юлия Горохова, а голос Джонни Сильверхенда снова подарил Илья Бледный. В проекте также участвуют актёры, знакомые поклонникам по другим персонажам Найт-Сити: Виктору Вектору, Андерсу Хелльману, Джошу Каворкину и Кэрол Эмеки.

Масштаб работы заметно превышает озвучку одного сюжетного эпизода. GamesVoice планирует перевести и записать около 28 тысяч реплик для 223 уникальных персонажей, включая случайных жителей Пёсьего города. По данным студии, на данный момент полностью озвучена уже больше половины героев.

Проект удалось реализовать благодаря поддержке сообщества: краудфандинговая кампания собрала более 3,3 млн рублей и достигла поставленной цели. Теперь GamesVoice продолжает работу над локализацией, а опубликованный пролог позволяет оценить результат и услышать знакомые голоса в новой истории Cyberpunk 2077.