GamesVoice показала первый дневник русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Студия GamesVoice представила первый дневник разработки русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. В новом видео команда рассказала о текущем состоянии проекта и показала производственный процесс работы над локализацией.
Разработчики отмечают, что подробно обо всём рассказали непосредственно в ролике, однако уже сейчас оценивают результаты работы положительно. Судя по сообщению GamesVoice, производство продолжается в штатном режиме, а команда постепенно приближается к завершению очередных этапов озвучания.
Пока работа над Cyberpunk 2077: Phantom Liberty продолжается, GamesVoice также призывает поддержать сбор средств на русскую озвучку Assassin's Creed Black Flag Resynced. Команда уже предварительно определилась с актёром на роль главного героя, однако пока не раскрывает его имя, предлагая поклонникам попробовать самостоятельно догадаться, кто получил эту роль.
озвучку жду! ребятам респект! 👍
Это же та менструальная пися которая кричала, что не Тинькофф кинул использовал не голос, а она сама разрешение подписала. Помню этот зашквар. Надеюсь сидипроджект ред засудят эту васянку
желаю успехов!
выпустят лет через десять
Оригинальных актёров дубляжа задействуют?