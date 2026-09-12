GamesVoice показала первый дневник русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Студия GamesVoice представила первый дневник разработки русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. В новом видео команда рассказала о текущем состоянии проекта и показала производственный процесс работы над локализацией.

Разработчики отмечают, что подробно обо всём рассказали непосредственно в ролике, однако уже сейчас оценивают результаты работы положительно. Судя по сообщению GamesVoice, производство продолжается в штатном режиме, а команда постепенно приближается к завершению очередных этапов озвучания.

Пока работа над Cyberpunk 2077: Phantom Liberty продолжается, GamesVoice также призывает поддержать сбор средств на русскую озвучку Assassin's Creed Black Flag Resynced. Команда уже предварительно определилась с актёром на роль главного героя, однако пока не раскрывает его имя, предлагая поклонникам попробовать самостоятельно догадаться, кто получил эту роль.