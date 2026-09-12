ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 594 оценки

GamesVoice показала первый дневник русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice представила первый дневник разработки русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. В новом видео команда рассказала о текущем состоянии проекта и показала производственный процесс работы над локализацией.

Разработчики отмечают, что подробно обо всём рассказали непосредственно в ролике, однако уже сейчас оценивают результаты работы положительно. Судя по сообщению GamesVoice, производство продолжается в штатном режиме, а команда постепенно приближается к завершению очередных этапов озвучания.

Пока работа над Cyberpunk 2077: Phantom Liberty продолжается, GamesVoice также призывает поддержать сбор средств на русскую озвучку Assassin's Creed Black Flag Resynced. Команда уже предварительно определилась с актёром на роль главного героя, однако пока не раскрывает его имя, предлагая поклонникам попробовать самостоятельно догадаться, кто получил эту роль.

Трейлеры 140
36
32
Комментарии:  32
Ваш комментарий
Искусственный интеллeкт

озвучку жду! ребятам респект! 👍

15
agula98

Это же та менструальная пися которая кричала, что не Тинькофф кинул использовал не голос, а она сама разрешение подписала. Помню этот зашквар. Надеюсь сидипроджект ред засудят эту васянку

11
nanouser1234

желаю успехов!

9
Satty

выпустят лет через десять

7
InboxM

Оригинальных актёров дубляжа задействуют?

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ