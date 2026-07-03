GamesVoice расскажет о будущем своих проектов - сегодня студия проведёт большой подкаст-стрим

Сегодня, в 19:00 по московскому времени, студия GamesVoice проведёт подкаст-стрим, на котором подведёт итоги последних месяцев и расскажет о планах на вторую половину года.

Во время эфира команда обсудит выпущенные в этом году озвучки, поделится новостями о проекте «НАШЫ ИГРЫ», а также расскажет о дальнейшем развитии русской озвучки Phantom Liberty.

Судя по программе, стрим станет своеобразным отчётом о проделанной работе и позволит поклонникам студии узнать, какие проекты находятся в активной разработке и чего ждать от GamesVoice в ближайшие месяцы.