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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 366 оценок

GamesVoice считает, что скандал вокруг русской озвучки Phantom Liberty в итоге лишь подстегнул сбор средств

AceTheKing AceTheKing

Представитель GamesVoice в ходе стрима прокомментировал скандал, который разгорелся в игровом сообществе после анонса русской озвучки сюжетного дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

По словам локализатора, пресса, блогеры и широкая аудитория раздули шумиху вокруг одного неосторожного комментария со стороны CD Projekt RED, однако в конечном счёте вся эта ситуация обернулась для GamesVoice неожиданной выгодой. Вместо того чтобы навредить проекту, волна обсуждений привлекла внимание огромного количества людей к кампании по сбору средств, что спровоцировало рекордный приток донатов от поклонников киберпанка.

В ходе беседы представитель GamesVoice особо отметил, что польские разработчики из CD Projekt RED не действовали вопреки интересам локализаторов и не совершали никаких враждебных шагов, поэтому он искренне не понимает, в чём именно обвиняют студию-разработчика.

На данный момент собрано уже свыше 2,2 миллиона рублей из необходимых 3 миллионов - сбор средств продолжается. Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна.

ПК 358
35
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Madiark

Не понимаю почему все критиковали мужской голос Ви в русской озвучке, я к нему быстро привык и по возрасту, характеру персонажа он хорошо подходил

15
Trevоr Philips

это всё здорово, но мне до сих пор одно не понятно - когда сан андрэас?

9
Искусственный интеллeкт

это всё здорово, но мне до сих пор одно не понятно - если вы забили на мнение CDProject - то нахрена надо было столько времени тянуть с озвучкой? почему нельзя было сразу на релизе этим заниматься? я бы тогда не проходил это дополнение с сабами... не портил бы себе впечатление...

4
Кей Овальд

Если помогло собрать, то хорошо. Главное, что бы CDP не равонялись.

1