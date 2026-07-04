GamesVoice считает, что скандал вокруг русской озвучки Phantom Liberty в итоге лишь подстегнул сбор средств

Представитель GamesVoice в ходе стрима прокомментировал скандал, который разгорелся в игровом сообществе после анонса русской озвучки сюжетного дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

По словам локализатора, пресса, блогеры и широкая аудитория раздули шумиху вокруг одного неосторожного комментария со стороны CD Projekt RED, однако в конечном счёте вся эта ситуация обернулась для GamesVoice неожиданной выгодой. Вместо того чтобы навредить проекту, волна обсуждений привлекла внимание огромного количества людей к кампании по сбору средств, что спровоцировало рекордный приток донатов от поклонников киберпанка.

В ходе беседы представитель GamesVoice особо отметил, что польские разработчики из CD Projekt RED не действовали вопреки интересам локализаторов и не совершали никаких враждебных шагов, поэтому он искренне не понимает, в чём именно обвиняют студию-разработчика.

На данный момент собрано уже свыше 2,2 миллиона рублей из необходимых 3 миллионов - сбор средств продолжается. Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна.