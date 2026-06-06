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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 267 оценок

GamesVoice собрала уже 50% от необходимой суммы для создания русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

AceTheKing AceTheKing

Студии GamesVoice удалось собрать уже свыше 50% от суммы, необходимой для создания русской озвучки для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

На данный момент собрано свыше 1,5 миллиона рублей из необходимых 3 миллионов. Студии удалось достичь такого впечатляющего результата менее чем за неделю с момента анонса проекта.

Остаётся надеяться, что дальнейший темп сборов не упадёт. Ранее GamesVoice подтвердила, что переброски средств на другой проект уже точно не будет - судя по всему, GamesVoice планирует во чтобы то ни стало выпустить русскую озвучку для Phantom Liberty.

ПК
21
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
sirGeronis

запомните, никому русский язык в игре не нужен!

Мне так объяснили в комментариях на ПГ! Я верю! ))

13
6363

Ждем, не прошел длс из-за отсутствия русской озвучки. ИИ слоп не мое.

8
Death to Spies

На Сан Андреас?)) (Сарказм)

2
Пользователь ВКонтакте

// Сергей Каверин

FayGaggot

а че они там решили в итоге с cdpr? студия же вроде чет залупалась на них?