GamesVoice собрала уже 50% от необходимой суммы для создания русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Студии GamesVoice удалось собрать уже свыше 50% от суммы, необходимой для создания русской озвучки для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

На данный момент собрано свыше 1,5 миллиона рублей из необходимых 3 миллионов. Студии удалось достичь такого впечатляющего результата менее чем за неделю с момента анонса проекта.

Остаётся надеяться, что дальнейший темп сборов не упадёт. Ранее GamesVoice подтвердила, что переброски средств на другой проект уже точно не будет - судя по всему, GamesVoice планирует во чтобы то ни стало выпустить русскую озвучку для Phantom Liberty.