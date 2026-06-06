GamesVoice собрала уже 50% от необходимой суммы для создания русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Студии GamesVoice удалось собрать уже свыше 50% от суммы, необходимой для создания русской озвучки для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
На данный момент собрано свыше 1,5 миллиона рублей из необходимых 3 миллионов. Студии удалось достичь такого впечатляющего результата менее чем за неделю с момента анонса проекта.
Остаётся надеяться, что дальнейший темп сборов не упадёт. Ранее GamesVoice подтвердила, что переброски средств на другой проект уже точно не будет - судя по всему, GamesVoice планирует во чтобы то ни стало выпустить русскую озвучку для Phantom Liberty.
запомните, никому русский язык в игре не нужен!
Мне так объяснили в комментариях на ПГ! Я верю! ))
Ждем, не прошел длс из-за отсутствия русской озвучки. ИИ слоп не мое.
На Сан Андреас?)) (Сарказм)
// Сергей Каверин
а че они там решили в итоге с cdpr? студия же вроде чет залупалась на них?