GamesVoice: Соломона Рида в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty озвучит Владислав Копп - голос Идриса Эльбы из фильмов

Вчера студия GamesVoice провела стрим, в рамках которого поделилась новыми подробностями предстоящей русской озвучки для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
В GamesVoice сообщили, что культового персонажа Соломона Рида в русской версии озвучит актёр Владислав Копп. Примечательно, что Копп ранее уже озвучивал персонажей Эльбы, в частности Хеймдалля в киновселенной Marvel, поэтому игрокам будет привычно слышать его голос в игре.
Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна.
Пофик
Всего лишь один пост с инфой из стрима? Не похоже на пг
Это он Иллидан Ярость БУРИ: ВЫ НЕ ГОТОВЫ! Вито Скаллето тоже. и Басим
сказали бы дмб 2 было бы понятно
я на релизе проходил, ночью играл, кто не помнит: https://www.playground.ru/cyberpunk_2077/news/sostoyalsya_reliz_krupnogo_dopolneniya_phantom_liberty_dlya_cyberpunk_2077-1653388#29628851
но теперь еще раз пройду, с озвучкой! такое пропускать нельзя