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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 366 оценок

GamesVoice: Соломона Рида в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty озвучит Владислав Копп - голос Идриса Эльбы из фильмов

AceTheKing AceTheKing

Вчера студия GamesVoice провела стрим, в рамках которого поделилась новыми подробностями предстоящей русской озвучки для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

В GamesVoice сообщили, что культового персонажа Соломона Рида в русской версии озвучит актёр Владислав Копп. Примечательно, что Копп ранее уже озвучивал персонажей Эльбы, в частности Хеймдалля в киновселенной Marvel, поэтому игрокам будет привычно слышать его голос в игре.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна.

ПК 357
21
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Jevgenij D

Пофик

13
Carissa7517

Всего лишь один пост с инфой из стрима? Не похоже на пг

6
stephenBROP

Это он Иллидан Ярость БУРИ: ВЫ НЕ ГОТОВЫ! Вито Скаллето тоже. и Басим

4
Alex40001

сказали бы дмб 2 было бы понятно

3
Искусственный интеллeкт

я на релизе проходил, ночью играл, кто не помнит: https://www.playground.ru/cyberpunk_2077/news/sostoyalsya_reliz_krupnogo_dopolneniya_phantom_liberty_dlya_cyberpunk_2077-1653388#29628851
но теперь еще раз пройду, с озвучкой! такое пропускать нельзя

2
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