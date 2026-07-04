GamesVoice: Соломона Рида в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty озвучит Владислав Копп - голос Идриса Эльбы из фильмов

Вчера студия GamesVoice провела стрим, в рамках которого поделилась новыми подробностями предстоящей русской озвучки для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

В GamesVoice сообщили, что культового персонажа Соломона Рида в русской версии озвучит актёр Владислав Копп. Примечательно, что Копп ранее уже озвучивал персонажей Эльбы, в частности Хеймдалля в киновселенной Marvel, поэтому игрокам будет привычно слышать его голос в игре.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна.