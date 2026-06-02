Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 249 оценок

GamesVoice сообщила, что деньги со сборов Phantom Liberty точно пойдут на этот проект - переброски средств не будет

AceTheKing AceTheKing

Сегодня стало известно о том, что студии GamesVoice удалось достичь новой знаковой отметки сборов на русскую озвучку Cyberpunk 2077: Phantom Liberty:

На русскую озвучку Cyberpunk 2077: Phantom Liberty собрали 1 млн рублей за 3 дня - треть бюджета уже закрыта

Студия поблагодарила пользователей поддержавших проект, и отдельно отметила Сергея Анимисова, который пожертвовал сразу 250 тысяч рублей. Так же команда поделилась новыми подробностями касательно сборов.

Если раньше GamesVoice упоминала, что в случае претензий со стороны CD Projekt RED и отмены проекта собранные средства будут переброшены на озвучку Grand Theft Auto: San Andreas, то теперь, по словам GamesVoice, этот вопрос снят с повестки дня - собранные средства теперь точно пойдут именно на Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Судя по всему, теперь GamesVoice не собирается закрывать проект и намерена довести его до конца в любом случае - даже в случае возможных претензий со стороны CDPR.

Кей Овальд

Звон стальных яиц GamesVoice доносится даже до Польши.

монcтр

опять хомяков забайтили hah

Eclair_93

Если Реды прям сильно надавят, они обоссутся и свернут лавочку.

VITman77

Ничего CD Projekt RED не сделают, разве что от злости обделаются ) )

Jarvis666

А как они посчитали что нужно 3 млн рублей? А как же тот бюджет в закромах, который у них есть уже сейчас, его ведь тоже можно пустить в ? Типа собрали уже 1 лям и можно начинать работу, а не ждать когда соберётся копейка в копейку, разве нет?

