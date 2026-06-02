GamesVoice сообщила, что деньги со сборов Phantom Liberty точно пойдут на этот проект - переброски средств не будет

Сегодня стало известно о том, что студии GamesVoice удалось достичь новой знаковой отметки сборов на русскую озвучку Cyberpunk 2077: Phantom Liberty:

Студия поблагодарила пользователей поддержавших проект, и отдельно отметила Сергея Анимисова, который пожертвовал сразу 250 тысяч рублей. Так же команда поделилась новыми подробностями касательно сборов.

Если раньше GamesVoice упоминала, что в случае претензий со стороны CD Projekt RED и отмены проекта собранные средства будут переброшены на озвучку Grand Theft Auto: San Andreas, то теперь, по словам GamesVoice, этот вопрос снят с повестки дня - собранные средства теперь точно пойдут именно на Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Судя по всему, теперь GamesVoice не собирается закрывать проект и намерена довести его до конца в любом случае - даже в случае возможных претензий со стороны CDPR.