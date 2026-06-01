GamesVoice сообщили, что на русскую озвучку Cyberpunk 2077: Phantom Liberty собрано более 500 тыс рублей

GamesVoice подвела первые итоги сбора на русскую озвучку дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — более 500 тысяч рублей. По словам студии, темпы поддержки оказались одними из самых высоких со времён работы над Hogwarts Legacy.
Авторы сообщили, что после достижения трети необходимой суммы начнётся полноценное развёртывание производства, хотя подготовительные процессы уже идут полным ходом.
Также студия прокомментировала ситуацию вокруг возможной реакции CD Projekt RED. По словам GamesVoice, на данный момент правообладатель не направлял ни претензий, ни запросов. При этом команда подчеркнула, что никогда не заявляла о наличии официального одобрения со стороны CDPR — как и о каком-либо запрете на создание дубляжа.
Кроме того, GamesVoice подтвердила участие в проекте актёров, ранее озвучивавших Джонни Сильверхенда и обоих вариантов Ви. Все исполнители, как утверждается, осведомлены о ситуации и готовы продолжать работу.
В завершение студия попросила поклонников воздержаться от нападок на соцсети разработчиков и конфликтов в комментариях, отметив, что главная цель команды — выпустить качественный дубляж и успешно завершить сбор средств.
Вот молодцы. Дай Бог им здоровья.
а в итоге все уйдет на перевод сан андреаса- изначально провальная затея, так как сленг и говор американского гетто невозможно перевести, не убив аутентичность
GamesVoice сообщили, что на русскую озвучку Grand Theft Auto: San Andreas собрано более 500 тыс рублей*
Тут на новые игры времени нет, сейчас бы еще перепроходить по второму разу пройденное лишь из-за наличия новой озвучки, которая ни на что толком не влияет, не говоря о том, чтобы донатить на подобное.
Дорога ложка к обеду.
Это ДЛС хотя бы три года назад вышло, так они еще на Южный Парк собирают, который мхом покрылся. Деятелей этих я могу понять, им все полезно, что в рот полезло: укрепляют свое портфолио, пристраивают попутно актеров дубляжа. Но вот заносящих им на это хобби волонтеров понять сложно, особенно если игра куплена официально и давно пройдена. Какой-то чрезмерный, бессмысленный альтруизм на фоне ностальгии.
