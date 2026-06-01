GamesVoice сообщили, что на русскую озвучку Cyberpunk 2077: Phantom Liberty собрано более 500 тыс рублей

GamesVoice подвела первые итоги сбора на русскую озвучку дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — более 500 тысяч рублей. По словам студии, темпы поддержки оказались одними из самых высоких со времён работы над Hogwarts Legacy.

Авторы сообщили, что после достижения трети необходимой суммы начнётся полноценное развёртывание производства, хотя подготовительные процессы уже идут полным ходом.

Также студия прокомментировала ситуацию вокруг возможной реакции CD Projekt RED. По словам GamesVoice, на данный момент правообладатель не направлял ни претензий, ни запросов. При этом команда подчеркнула, что никогда не заявляла о наличии официального одобрения со стороны CDPR — как и о каком-либо запрете на создание дубляжа.

Кроме того, GamesVoice подтвердила участие в проекте актёров, ранее озвучивавших Джонни Сильверхенда и обоих вариантов Ви. Все исполнители, как утверждается, осведомлены о ситуации и готовы продолжать работу.

В завершение студия попросила поклонников воздержаться от нападок на соцсети разработчиков и конфликтов в комментариях, отметив, что главная цель команды — выпустить качественный дубляж и успешно завершить сбор средств.