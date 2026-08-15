ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 508 оценок

GamesVoice завершила сбор средств на русскую озвучку дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice объявила об успешном завершении сбора средств на русскую озвучку дополнения Cyberpunk 2077: Призрачная свобода. Команда поблагодарила игроков за поддержку и отметила, что работа над дубляжом уже активно продолжается.

По словам GamesVoice, записи проходят практически непрерывно, а студия в первую очередь старается вернуть к ролям прежних исполнителей. Недавно свои реплики записали Виктор Вектор и Андерс Хелльман, а накануне к работе присоединились Джош Каворкин и Кэрол Эмека.

Разработчики озвучки подчеркнули, что это лишь небольшая часть уже проделанной работы. Более подробную информацию о процессе команда обещает раскрыть в следующем дневнике проекта, который сейчас находится в разработке.

Таким образом, после успешного завершения сбора GamesVoice сосредоточилась непосредственно на записи русской озвучки. Судя по темпам работы, каст дополнения постепенно пополняется знакомыми голосами, однако когда именно дубляж будет полностью готов, студия пока не сообщила.

GamesVoice также напомнила о сборе средств на русскую озвучку Assassin's Creed Black Flag Resynced и предложила поклонникам поддержать этот проект.

ПК 366
32
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
stephenBROP

каждый собранный рубль это куй в *опу бебея

9
Алексей Дарк

Что ж хорошая новость, озвучки у них годные. Топ будет когда озвучка выйдет, как прикину кислые боброкурвишные рожи недовольных поляков, на душе теплее становится =D

5
stephenBROP

должно было быть 3 млн 2077 рублей. Кто закинул лишние 30к?

4
Lvinomord

Нужная вещь.....ждём

4
GoldеnBoy
3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ