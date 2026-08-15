GamesVoice завершила сбор средств на русскую озвучку дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077

Студия GamesVoice объявила об успешном завершении сбора средств на русскую озвучку дополнения Cyberpunk 2077: Призрачная свобода. Команда поблагодарила игроков за поддержку и отметила, что работа над дубляжом уже активно продолжается.

По словам GamesVoice, записи проходят практически непрерывно, а студия в первую очередь старается вернуть к ролям прежних исполнителей. Недавно свои реплики записали Виктор Вектор и Андерс Хелльман, а накануне к работе присоединились Джош Каворкин и Кэрол Эмека.

Разработчики озвучки подчеркнули, что это лишь небольшая часть уже проделанной работы. Более подробную информацию о процессе команда обещает раскрыть в следующем дневнике проекта, который сейчас находится в разработке.

Таким образом, после успешного завершения сбора GamesVoice сосредоточилась непосредственно на записи русской озвучки. Судя по темпам работы, каст дополнения постепенно пополняется знакомыми голосами, однако когда именно дубляж будет полностью готов, студия пока не сообщила.

GamesVoice также напомнила о сборе средств на русскую озвучку Assassin's Creed Black Flag Resynced и предложила поклонникам поддержать этот проект.