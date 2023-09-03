GameVoice: Выберите игру для озвучивания, DLC к Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Mirage или Alan Wake 2

GamesVoice - творческое объединение, занимающееся переводом и озвучиванием видеоигр. С 2012 года студия является официальным локализатором небольшого количества игр.
Студия открыла опрос в своей группе ВК , прикрепив следующий тест:
Если вы заинтересованы в дубляже одной из указанных игр и готовы поддержать эту инициативу финансово, голосуйте за своего фаворита. Если вы считаете, что нам пора «притормозить», пару-тройку месяцев отдохнуть, попутно доделывая начатое, выбирайте четвёртый пункт. Отметим, впрочем, что на сроки выпуска «Хогвартса» и других анонсированных локализаций всё это не скажется.
Даже подавляющий перевес одного из кандидатов в опросе не будет означать, что мы будем заниматься данным проектом. Не исключено, что в конечном счёте мы возьмём в работу две позиции из списка, как не исключено и то, что не возьмёмся в итоге ни за одно, ни за второе, ни за третье. Результаты опроса просто будут одним из факторов, который мы будем учитывать при принятии решения.
Также напоминаем, что сейчас идёт сбор средств на русское озвучивание игры Star Wars Jedi: Survivor. Осталось совсем немного, давайте поднажмём!
Среди претендентов на русскую озвучку три игры : Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Assassin's Creed: Mirage и Alan Wake 2. Выбрать какую озвучку вы хотите, можно в группе ВК.
киберпанк ожидаемо лидирует в опроснике
Самая популярная игра из перечисленных, конечно она будет лидировать. И это отлично, среди них это самый достойный вариант
А как же киберпанк не нужон, реды русофобы, никогда не будем играть в игры этих пшеков?
А с каких пор у нас народ начал за свои слова отвечать?
Все намного проще. Киберпанк вышел несколько лет назад, разошелся легионом копий и точно не оставил большинство равнодушным. Одним он не понравился, и было за что на релизе, другие изменили свое мнение со временем после доработки, третьим и вовсе было комфортно от и до или они приобрели проект, когда критических проблем не осталось. Остальные, а таких возможно 50%+, вовсе свою позицию не высказывали, но скорее всего она либо положительная, либо нейтральная, поскольку в интернетах принято в основном жаловаться. Касательно ситуации с уходом с рынка РФ и отмены локализации, то подобное относится не только к польским издателям.
Получается, на одной чаше весов два еще не вышедших проекта, степень ожидания которых не заоблачная, что там получится -- тоже не ясно. На другой ДЛС для давно раскрученной игры, которая есть у множества русско-язычных игроков и не только в РФ, но и СНГ, по всему миру, и там была изначально озвучка. По-моему еще до открытия этого голосования все было ясно, плюс дополнение появится раньше иных вариантов, а значит и поиграть можно быстрее.
И зачем ты это расписал? Я, как обычно, порофлил с мань которые хейтят кп и редов под каждой их темкой, но продолжают подбирая слюни ждать длс и новые игры поляков.
Давайте поднажмём за киберпанк !
Ну или за что хотите ;)
Поднажал, КП кстати пока лидирует)
Поднажал за КП.
Если они не наймут тех же актёров из русской озвучки КП2077, то будет мега всрато. С таким успехом, проще играть с русскими субтитрами
Наймут, наймут.
Идuотия за место Егора Васильева на озвучку Ви ставить кого-то другого.
Иначе диссонанс нехилый получится. Типо в ОГ игре - его дублирует Егор, а в ДЛС какой-нибудь Владислав Копп.
Представьте если бы Геральта в Кровь и Вино озвучил кто-нибудь, кроме Кузнецова. Ну бред же.
Ну к Егору Васильеву у меня претензий нет, я писал про блогеров и ютюберов, а Васильев профессиональный актер дублежа. Большие сомнения, что его наймут, обычно у таких людей расписано все по часам и контракты составлены на месяцы вперёд. Если только сам Егор Васильев не изъявит желание участвовать в проекте, но опять же сколько он запросит, у GameVoice есть свои актеры озвучки, которые явно возьмут меньше за перевод. Так что будут сложности в случае с переводом dkc Киберпанка. Я тут смотрю многие озвучивают свои хотелки, но головой не думают.
Балабол, первые два существа озвучили минутный ролик во внутриигровой рекламе по телеку, которую ты дай бог за всю игру услышишь хотя бы несколько раз. Рыжий так вообще озвучил один второстепенный квест с десятком реплик.
Половина игры, ага.
p.s. вот начитаются люди высеров таких моральных балаболов и потом рассказывают всем, что в игре не так, что допы обещали бесплатные и т.д..
А в чём проблема вызвать тех же актеров? У студии нет "своих" актёров, студия работает со всеми актёрами Москвы.
Не ну если позовут ту же Ви что озвучивала, то я готов ждать до 2077, как только они наберут 30 лямов для озвучки.
Восстановил страницу только чтобы проголосовать за Киберпанк.
Краткий пересказ: может быть мы что-то озвучим, а может и нет, но вы голосуйте и кидайте нам денег, а там посмотрим.
А че бесплатно должны работать?
А тебя насильно что ли заставляют кидать деньги? Чо вы вечно рвётесь с этого?
Конечно Киберпанк, остальная параша мало интересна!
Ну и как-то себе это представляешь? Представь если дополнительные диалоги будут вставлены в саму компанию, да даже если не будут, у нас основная игра одними голосами озвучена, а потом тежи персонажи в dlc будут говорить совсем другими голосами. Я жду Алан Вейк больше, при условии, конечно, если игра будет качественной. Короче надо смотреть когда игры уже выйдут, если и Алан Вейк, и Ассасин будут провалом, а это вполне может быть, то лучше dlc к Киберпанку, оно как мне кажется будет качественным.
Голоса ВИ будут те же, с остальными вопрос бабла.
Пусть доделают старое, вот что мы должны все выбрать.=)
Хотелось бы конечно Allan Wake 2,Кибербаг отбил желание играть в игры от поляков,так что играть в ДЛС у меня нет ни малейшего желания,ну а дерьмо от Юбисофт вообще нафиг не сдалось,самое удивительное но поляки в Кибербаге как раз и скатились до уровня игр Юбисофт (реально у меня было ощущение что я играю в очередную дрочильню от Юбисофт только намного более кривую и ужасную в техническом плане) ,в пале унылых квестов и дроильни это как раз уровень Юбисофт,(а ведь Юбики стремились сделать своего Ведьмака,парадокс) а ужасное техническое состояние и неработающие механики так вообще переплюнули все обсеры в истории игропрома,даже не верится что это теже разарбы что сделали шикарнейшего Ведьмака 3,хотя понятно что многих кто делала ведьмам уже нет,особенно это заметно по квестам.
Который на релизе был забагован почти так же, как и кп.
Бред не неси я его на релизе спокойно прошёл с огромным удовольствием,конечно там были некоторые баги с плотвой,квестами и т.д. но это ни в какое сравнение не идёт тем куском дерьма каким был киберпанк на релизе когда я его проходил,это был какой то кошмар,чего стоит только поведение толпы НПС,они вели себя как зомби,появлялись и исчезали прямо на глазах,с трафиком машин была такая же хрень,это же был просто какой то ужас такого дерьма я даже в самых дешёвых инди проектах не видел,про всё остальное я даже не говорю.
Я кп на релизе в первый день 10+ часов наиграл и встретил только пару визуальных багов, и чё? Что то, что другое на релизе было сильно забаговано и неоптимизировано, что есть факт. Но к ведьмаку претензий меньше было, потому что вокруг него не было такого ажиотажа и сверх ожиданий игроков.
К Ведьмаку 3 было меньше претензий потому что это была нормальная игра на старте что в техническом плане что в гейплейном,а не куском дерма каким вышел киберпанк,реально такого ужасного технического состояния в играх я ещё не видел,он был настолько ужасен что консольную версию для плойки даже с продажи сняли,я уж не говорю о том то поляки два раза обобрались ещё до выхода игры и постоянно врали
Понабрали пятьсоттыщ озвучек и ни одной до сих пор не сделали толком. Сволочи.
https://www.gamesvoice.ru/
А че киберпанк не озвучат? Она же на Русском есть, а DLC не будут что ли?
с добрым утром
Да, разработчики официально отказались от озвучки ДЛС на русский.
Очевидно должен быть Джон Уик писатель
++ но хомяки будут топить за кринж озвучку киберпунка,
"Хомяки" уже месяц просят, и совершенно оправданно.
P.s. твои предположения о кринжовости будущей озвучки высосаны из пальца. Студия дубляжа изменилась - значит и приоритеты и методы к их озвучиванию тоже стали совсем другими, нежели у СДПР, разумеется - если за основу "всратости" ты брал оригинальную русскую озвучку от оригинальной игры.
Да мне плевать ждите этот мусор я в оригинале на релизе пройду, как и весь киберпук прошел
Держи в курсе, очередной свидетель всратой озвучки
Ну пусть делают лучше оригинала, держу тебя в курсе что после релиза длс будешь ждать эту озвучку до нового года когда все уже пройдут) так что удачи
Проголосовал!)
Ассасинов в очень глубокую топку. Части этак с пятой, а про эту я вообще молчу. Максимально не интересная часть.
Алан - однозначно да!
Наконец-то настоящий релиз Киберпанка - я вообще думаю даже оригинал без озвучки играть. Но если все побегут, то и я побегу.
Доделайте старое - да! :))
Как ловко вы определили отсутствие интереса в части, которая ещё НЕ ВЫШЛА))
А вот по доделкам, да, пусть длс борды допиливают и начинают дизоноред обещанный.
Мне уже всё предельно понятно. Если кого-то опыт прошлых игр Юбиков не учит, то это их проблемы.
Ну я за большинство, так сказать. Хоть я и только основную игру прошёл, с минимум побочек, но с выходом длс и озвучки есть вариант пройти всё разом! С максимальным контентом, так скажем.
Сразу своё доделайте всё что анонсировали, а затем интересуйтесь(опрашивайте) у народа
а star wars survior будут переводить?
Ещё недособрали денег, а вы думали бесплатно игры переводят? Хотя тратить время на поделку по звездным войнам, которая хуже ещё первой части, которая мне тоже не особо зашла, я бы не стал, субтитров бы хватило. Что-то не нравиться мне их подход в последнее время, взялись за кучу переводов, когда они это собираются всё переводить и за сколько времени? Правильно люди пишут, пусть доделают старое сначала, а то и Dead Space там же ещё, и то, и то. И уже голосование проводят на ещё не вышедшие игры, которые непонятно ещё какого качества будут.
Вот только вторая часть всем лучше первой.
Особенно оптимизацией лучше, и сюжетом, и смешанными отзывами в Стиме, всем прям лучше)
4й вариант самый адекватный
Всё
я Асасина хочу Мираж
Если выберут Киберпанк, неплохо бы переозвучить Сильверхэнда голосом из Джона Уика 2-4.
Ален Вейк!
Нахер не всрался, с учётом , что первый был унылым гамном!
Алан бомба
Наверное лучше сначала Алан Вейк, потому что это хоррор и озвучка нужна для большего погружения, тем более там диалогов будет точно меньше чем в Киберпанке, а значит перевод появится быстрее. У вас также есть опыт насколько я помню озвучки Резидента и более чем успешный. Потом уже перевести Киберпанк и Ассасина. Но, есть одно БОЛЬШОЕ но, опросы такие нужно проводить уже после релиза, когда будет уже ясно качественная игра или нет, кто знает может Алан Вейк выйдет провалом.
Отличный выбор между:
1. DLC к игре, которая полностью была озвучена.
2. Игрой из серии, которая традиционно получала полную локализацию.
3. Сиквелом игры, которую они сами озвучили ранее.
А можно было добавить варианты, которые не жалко выкинуть?))
"Новость" ради рекламы вк-группы гейвоньсов? Оо
Щас бы длс переводить, оригинальный русский дубляж был таким гав#ом , субтитры лучшее решение для киберпанка.
Шутишь? Он был лучше оригинала.
Ну нравится человеку читать, а не смотреть на экшен с , ну что тут поделаешь)
Ну женский Ви это блювотная херь а так может и лучше если за мужика играть,нет я не шучу озвучка всратая
так вроед кб77 и так фулл рус не?
DLC phantom liberty выйдет без озвучки
тогда только торрент, только хардкор
понял, за то уепки заминусили)
Б*яяя, только не киберпанк. Не то чтобы я говорю что КБ плохая игра, просто в основной игре ру озвучка такая всратая...
У GameVoice гига качественные озвучки.
На три головы лучше англ локализации. Ви в роли Гороховой шикарна.
Ну а Сильверхенд же в исполнении Ильи Бледного это просто премия Эмми.
Ахахахахахахаххахааххахахахаха, сильверхенд окей, Ви женский это просто стыд как и ещё половина героев игры озвучены всраты, Эмми ахахахахах, на три головы лучше оригинала)) никогда дубляж не будет лучше оригинала, смешно
значит у вас крайне малый опыт. Хватает и кино, и игр где локализация на каком-то языке могла подобрать лучшего актера озвучки, чем в оригинале
Забей тут есть любители кала им нравится русская озвучка киберпанка) половина персонажей вообще не имеют эмоций, кринж озвучки на русском
Да блин 44% за этот грёбаный аддон, Алан Вейк 2 же интересней в разы, озвучат то они его почти наверняка только теперь уже гораздо позже.
Алан Вейк 2 - параша, как и первая часть!
Кому как, первую часть я 2 раза проходил, киберпанк интереса перепроходить никакого.
А хоть одна озвучка от них вышла за все время ?
48 выпущенных озвучек, можешь у них на сайте глянуть
только в этом году уже 8 вышло. а про всего уже написали.
вообще что то в этом и прошлом году они разошлись. по 8+ озвучек штампуют.
раньше помню за год 2-4 озвучки максимум было. растут ребята)
Half-Life Alyx
A Plague Tale Requiem
Observer
1997
Splinter Hills 3
I Am Alive
Это озвучки которые вышли за этот год
Ты что, из пещеры вылез?
а про ведьмака 3 ты забыл да ? или я что-то перепутал ??? если да то прости что ошибся.