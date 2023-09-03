GameVoice: Выберите игру для озвучивания, DLC к Cyberpunk 2077, Assassin's creed Mirage или Allan Wake 2

GamesVoice - творческое объединение, занимающееся переводом и озвучиванием видеоигр. С 2012 года студия является официальным локализатором небольшого количества игр.
Студия открыла опрос в своей группе ВК , прикрепив следующий тест:
Если вы заинтересованы в дубляже одной из указанных игр и готовы поддержать эту инициативу финансово, голосуйте за своего фаворита. Если вы считаете, что нам пора «притормозить», пару-тройку месяцев отдохнуть, попутно доделывая начатое, выбирайте четвёртый пункт. Отметим, впрочем, что на сроки выпуска «Хогвартса» и других анонсированных локализаций всё это не скажется.
Даже подавляющий перевес одного из кандидатов в опросе не будет означать, что мы будем заниматься данным проектом. Не исключено, что в конечном счёте мы возьмём в работу две позиции из списка, как не исключено и то, что не возьмёмся в итоге ни за одно, ни за второе, ни за третье. Результаты опроса просто будут одним из факторов, который мы будем учитывать при принятии решения.
Также напоминаем, что сейчас идёт сбор средств на русское озвучивание игры Star Wars Jedi: Survivor. Осталось совсем немного, давайте поднажмём!
Среди претендентов на русскую озвучку три игры : Cyberpunk 2077 phantom liberty, Assassin's creed Mirage и Allan Wake 2. Выбрать какую озвучку вы хотите, можно в группе ВК.
киберпанк ожидаемо лидирует в опроснике
Краткий пересказ: может быть мы что-то озвучим, а может и нет, но вы голосуйте и кидайте нам денег, а там посмотрим.
Давайте поднажмём за киберпанк !
Ну или за что хотите ;)
Поднажал, КП кстати пока лидирует)
А че киберпанк не озвучат? Она же на Русском есть, а DLC не будут что ли?
с добрым утром
Да, разработчики официально отказались от озвучки ДЛС на русский.
Отличный выбор между:
1. DLC к игре, которая полностью была озвучена.
2. Игрой из серии, которая традиционно получала полную локализацию.
3. Сиквелом игры, которую они сами озвучили ранее.
А можно было добавить варианты, которые не жалко выкинуть?))
Очевидно должен быть Джон Уик писатель
Да блин 44% за этот грёбаный аддон, Алан Вейк 2 же интересней в разы, озвучат то они его почти наверняка только теперь уже гораздо позже.
так вроед кб77 и так фулл рус не?
DLC phantom liberty выйдет без озвучки
Б*яяя, только не киберпанк. Не то чтобы я говорю что КБ плохая игра, просто в основной игре ру озвучка такая всратая...
У GameVoice гига качественные озвучки.
На три головы лучше англ локализации. Ви в роли Гороховой шикарна.
Ну а Сильверхенд же в исполнении Ильи Бледного это просто премия Эмми.
А хоть одна озвучка от них вышла за все время ?
48 выпущенных озвучек, можешь у них на сайте глянуть
только в этом году уже 8 вышло. а про всего уже написали.
вообще что то в этом и прошлом году они разошлись. по 8+ озвучек штампуют.
раньше помню за год 2-4 озвучки максимум было. растут ребята)