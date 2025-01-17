GeForce RTX 5090 с трассировкой пути не тянет Cyberpunk 2077 в 4K 30 FPS и нуждается в DLSS для достижения 60 FPS

RTX 5090 был протестирован с DLSS и генерацией кадров и без в Cyberpunk 2077. При включенной полной трассировке пути, разрешении 4K и ультранастройках RTX 5090 требуется DLSS, чтобы поднять средний FPS выше 60, в то время как генерация кадров становится необходимостью для графического процессора, чтобы достичь более 100 FPS.
GeForce RTX 5090, самый мощный игровой флагман, когда-либо созданный Nvidia, должен появиться на полках магазинов 30 января. Первые обзоры RTX 5090 должны появиться 24 января, а обзоры RTX 5080, как сообщается, появятся 30 января. Однако еще до публикации официальных обзоров в сети рецензент PC Centric выложил тестирование RTX 5090.
Неудивительно, что RTX 5090 работает довольно хорошо с 4x Frame Generation и DLSS, установленными в режим «Performance». Сообщается, что GPU выдает в Cyberpunk 2077 в разрешении 4K/ultra с максимальной трассировкой лучей до 290 FPS. Эта частота кадров сочетается с задержкой от 35 до 40+ мс.
Включение DLSS «Качество» снижает средний FPS примерно до 200 и вносит небольшой всплеск задержки. Интересно, что изменение настроек генерации кадров с 2x на 4x и наоборот не оказывает такого большого влияния на задержку, как можно было бы ожидать.
Тестирование PC Centric показывает разницу между средним FPS с генерацией кадров и без нее. Если RTX 5090 выдавал 200 FPS с DLSS «Качество» и 4-кратной генерацией кадров, то GPU выдает всего около 65 FPS с отключенной генерацией кадров. Для справки, согласно zWORMz Gaming на YouTube, RTX 4090 выдает около 40-47 FPS в аналогичном сценарии.
Наконец, при отключенных DLSS и генерации кадров RTX 5090 не выдерживает нагрузки Cyberpunk 2077, запущенного с полной трассировкой пути на разрешении 4K/ultra, а FPS падает ниже 30.
Короче говоря, RTX 5090, с рекомендованной розничной ценой $2000, требует DLSS для плавного игрового процесса в Cyberpunk, если вы хотите выкрутить все графические настройки на максимум. Если наслаждаться игрой на дисплее с высокой частотой обновления, новая технология Multi Frame Generation от Nvidia придёт на помощь.
Сами придумали технологию, которую не могут обуздать вот уже сколько лет
Хорошо что хоть DLSS в 4к не плохо смотрится.
В смысле не могут обуздать? Они для этого DLSS придумали.
да какие там лучи. вообще ничего не рабочее у них. вон придумали dsr степень. ну и что тут. ставлю разрешение 4к. ставлю степень 4х. и даже на минималках 5 кадров всего выдает. а все почему ? правильно... актуальные карты обязаны тянуть любые настройки в любых вариантах комбинаций. а еще потому что кругом заговор разработчиков в плане оптимизации и куртка во всем виноват.
DSR тебе не апскейлер, а принудительное повышение разрешения экрана)
игра четырехлетней давности унижает эту печку как самку собаки
История Crysis (2007) повторяется.
с трассировкой пути, не позорься сдщцт
ну хз хз, срузис спустя три года летал на бюджетных 550/560ти в 1080р. а эта киберсвинья все никак не нагнется
да хоть с дрессировкой, лол кек. мыльные текстуры из 2020 и низкополигональные модельки под другим сортом дерьма
Вон какой киберпук сильным оказался,что и спустя 4 года видюшки топчики унижает😎😁😁
я помню видео было про то что 3090 до 17кадров проседала а 5090 до 28 круто че за два покаления и сколько примерно 6 лем мы получили плюс 11фпс
Больше 60% прирост так то, что не мало. Другое дело что когда у тебя база 17 то надо прирост 200 - 300% чтобы стало играбельно что в нынешних реалиях уже невозможно, 5090 и так 600 ват кушает.
Не надо подменять понятия, рост 65%, а это не мало.
Речь всё же о Path Tracing, а не Ray Tracing. Разница между ними большая.
Поздравляю компанию Nvdia c провалом новой линейки видеокарт, и польских кудесников оптимизации с созданием игры для любителей "проходить на youtube".
Эта линейка видеокарт на самом деле 40 super с приставкой puper.
Господи, как надоели уже эти 4к. Я больше скажу, никогда при нынешней технологии в железе (именно в железе, без всяких длсс) в 4к не потянут карты. Там надо уже саму архетектуру менять. Уже уперлось все до предела почти. Карточки снова размером с пол ПК, еще и греются как с..ки. А люди все ждут каких-то 4к. Смишно. При учете что у них прирост за поколение в среднем 30-40%. Это ничто. От 30 фпс 40% это будет 12. Т.е. 42 в лучшем случае. Можно конечно и дальше задирать частоты и ТДП. Но в таком случае, карта которая потянет 4к в нативе, будет жрать больше 1кв и охлаждаться минимум водянкой. А в идеале каким нить фрионовым радиатором.
Можно сразу покупать холодильник для ПК, ну или вывешивать нвидию за окно как в меме.
вопросы? этим людям упорно ссут в уши шреки и сосони уже десяток лет про нативные 4к и 60 фпс, так что теперь, не ждать всё-таки?
Разогнались...
Вот приходит какой то чел в тренажерный зал сделать жим лёжа. Навесил такой 100кг и 3 раза кое как выжал, а другой чел подошёл с умом к этому упражнению и навесил 70кг. Такой человек сделает 4 адекватных подхода по 8-10 повторений. На хрена лезть в то разрешение, которое сейчас никакая из видеокарт не тащит.... Че людям не сидится в топовом QHD?! Надо же поныть, что ТОООПОВАЯ карта не тащит трассировку пути в 4К 60фпс.. Мир сошёл с ума 😩😩😩
Появятся карты лет через 5-10, которые смогут тащить этот ваш 4К, тогда и будете шпилить. Хотя нет, не будете)))) тогда будет нытьё, что нет 60фпс в 8К
Представьте себе цену на видеокарту, которая сможет вытащить трассировку пути без DLSS и FG в 4К 😁 и потом представьте, сколько она будет потреблять
Эти люди со своими мониками 4к верят в чудеса....
Полная трассировка пути дико поожорлива, 30 фпс в 4к в нативе уже неплохо, консольный геймплей
Странно считать, что новые видеокарты обязаны по заводу тянуть всё на максималках в 8K 120fps без DLSS. До 2010 игры выходили на несколько поколений вперед, и поиграть на максималках удавалось лишь через 4-5 лет и то на нормальной карте, а не затычке. Сейчас ситуация не лучше, когда за счет трассировки лучей видеокарты не могут вытянуть стабильный фпс без апскейлинга. Апскейлинг это костыль, чтобы хоть как-то можно было компенсировать нехватку мощности в моменте. Выруби трассировку в киберпуке, то он и на корыте пойдет, ибо без трассировки ничего игра из себя не представляет. Да и 5090 подается как полупрофессиональная видеокарта для определенных задач. Об этом и ценник и начинка говорят сами за себя., поэтому только человек с деградацией ума купит за пару К баксов видеокарту исключительно для игр и будет жаловаться, что она не тянет трассировку в 4K без DLSS. Владельцы Quadro почему-то не возмущались, что за такие деньги на ней не поиграть даже относительно старые игры. И пока тенденция в нехватке производительности не поменяется, то использование DLSS будет актуальным еще очень долго. А то сначала орут, что нужно мощная видеокарта, а потом ноют, почему она жрет электричества, как не в себя. Короче, хрен пойми некоторых индивидуумов...
Здесь речь не о 8к, а о 4к. И не о 120фпс, а о 60. Это не так чтобы что-то сверхзавышенное, а стандартная пропускная способность hdmi, даже не дисплейпорта. И за такие деньги стандарту самого дешманского кабеля карта не соответствует.
А без лучей и без длсс сколько кадров на 4к/ультра?
один
Могу только за 4090 сказать, 60 кадров в центре города с большой плотностью. От того можно сделать выводы на 70-80 у этой карты должны быть теоретически.
Ещё немного порежут 4090 и всё будет хорошо, искусственный ажиотаж и хомячки разберут эти "новые" карты, всё как всегда .
Зато со всеми улучшалками 280 фпс
Можно играть в 200+ фпс. Но зачем, если можно играть в 30 кадров и ныть, что те 200 кадров нечестные // Мишка Никитин
Зачем вообще ныть, можно не покупать // Дмитрий Дмитров
тут выходит на арену другая категория - они будут ныть что дорого :)
Все не так просто. Там очень заметный гостинг при включении генератора кадров, автор это даже показал // Артем Мордвинов
Заявленные технологии длсс 4 должны убрать артефакты гостинга для всех карт. Так что надо посмотреть уже на выходе. // Дмитрий Дмитров
Интересно что за монитор у него такой, которые выдает ~300 фпс
Интересно, а в 1080р сколько кадров выдаст?
Дженсен мог бы легко удвоить показатели 5090 для получения 60фпс но, тогда карта может привлечь внимание майнеров а давать кому то в руки инструмент обогащения совесть не позволяет. Так что геймеры, все делается для вас, крепитесь.)
Это они UP Scale (DLSS 4) на супер компьютере тренировали 6 лет?
А инженеры и другие разрабы всё это время ковыряли в носу
Ахахахахах
3 тысщи баксов за 29 фыпесов в 4к. Не представляю что будет на 8к мониках, ведь такими рынок уже постепенно начинает обрастать. Хотя киберпанк один из немногих, где более менее адекватно реализован длсс и не так сильно портит картинку, но карта за такой ценник даже не вытягивает игру в комфортном виде без всех включенных оптимизаторов. 28 фпс за 3к у.е. Шизанутые.
А чё не 10к сразу?
потому что такой ценник на 5090
У кого-то и до 10к дойдет, особенно если она обвешана свителоперделками или момент дефицита. Если рекомендованный ценник уже 2к, то будь уверен, у перекупов цена перевалит за 3к.
Как там школьники любят повторять?
Ну так да, говорят же, что 5090 не для игр, для игр она слишком мощная😅
А почему не 8к? Когда 4к стал стандарт? Что за бредовые тесты.
А в чем ещё её тестировать не в 1080p же.
Да у людей уже 4к головного мозга. Глупость не вирус, но распространяется быстро.
Почему-бы и нет. ну в 1440р на крайняк. И так понятно что 4к это маркетинг для хомяков.
Когда придёт время собирать ПК, то я нацелен на то, чтобы взять 27-28" QHD 165 Hz. И места много, и PPI высокий, и герцовка хорошая, и стоит недорого, и видеокарта не нужна топовая. Взять какую-нибудь RTX 5070 Ti, которую я считаю самой оптимальной из 5000 поколения, и будет пушка. Хотя мне бы и 4К подошёл с такой картой, потому что все игры спокойно играются без лучей и необходимости выкручивать все настройки вправо. А игры сейчас и на высоких настройках выглядят достойно, и ради мизерной косметической разницы терять х2-х3 FPS как-то вообще неразумно. Так что согласен с тобой.
Позорище))😂😂😂😂😂😂😂😂))) лучшая видеокарта, это будущее PC
Куртка слишком хитрый,что бы тянуло. Надо 7090 ждать.. // Vadim Volodin
Снова киберпук
Что за бредовые тесты с лучами но без длсс...
лучи это дико прожорливая технология. и по сути длсс и был создан как противовес ей. одно без другого, в актуальных проектах, практически не жизнеспособно. и никогда не было жизнеспособную. еще со времен 2к серии карт.
но упоротые продолжают проводить тесты с лучами и без длсс.... умышленно создавая нерабочие варианты настроек. ну давайте тогда DSR еще врубать для кучи. в 4к и с dsr 4x... ммм красота будет. рендеринг в 16к. ни одна карта думаю даже на минималках не потянет.
я бы на месте нвидиа объединил бы лучи и длсс в одну технологию. что бы обе фишки включались одной кнопкой и ни как иначе... да конечно это создаст свои проблемы и лишит людей вариативности. но зато хоть всякие недоразвитые ныть меньше будут.
И хорошо что ты не там, ибо фигню сказал