GeForce RTX 5090 с трассировкой пути не тянет Cyberpunk 2077 в 4K 30 FPS и нуждается в DLSS для достижения 60 FPS

RTX 5090 был протестирован с DLSS и генерацией кадров и без в Cyberpunk 2077. При включенной полной трассировке пути, разрешении 4K и ультранастройках RTX 5090 требуется DLSS, чтобы поднять средний FPS выше 60, в то время как генерация кадров становится необходимостью для графического процессора, чтобы достичь более 100 FPS.

GeForce RTX 5090, самый мощный игровой флагман, когда-либо созданный Nvidia, должен появиться на полках магазинов 30 января. Первые обзоры RTX 5090 должны появиться 24 января, а обзоры RTX 5080, как сообщается, появятся 30 января. Однако еще до публикации официальных обзоров в сети рецензент PC Centric выложил тестирование RTX 5090.

Неудивительно, что RTX 5090 работает довольно хорошо с 4x Frame Generation и DLSS, установленными в режим «Performance». Сообщается, что GPU выдает в Cyberpunk 2077 в разрешении 4K/ultra с максимальной трассировкой лучей до 290 FPS. Эта частота кадров сочетается с задержкой от 35 до 40+ мс.

Включение DLSS «Качество» снижает средний FPS примерно до 200 и вносит небольшой всплеск задержки. Интересно, что изменение настроек генерации кадров с 2x на 4x и наоборот не оказывает такого большого влияния на задержку, как можно было бы ожидать.

Тестирование PC Centric показывает разницу между средним FPS с генерацией кадров и без нее. Если RTX 5090 выдавал 200 FPS с DLSS «Качество» и 4-кратной генерацией кадров, то GPU выдает всего около 65 FPS с отключенной генерацией кадров. Для справки, согласно zWORMz Gaming на YouTube, RTX 4090 выдает около 40-47 FPS в аналогичном сценарии.

Наконец, при отключенных DLSS и генерации кадров RTX 5090 не выдерживает нагрузки Cyberpunk 2077, запущенного с полной трассировкой пути на разрешении 4K/ultra, а FPS падает ниже 30.

Короче говоря, RTX 5090, с рекомендованной розничной ценой $2000, требует DLSS для плавного игрового процесса в Cyberpunk, если вы хотите выкрутить все графические настройки на максимум. Если наслаждаться игрой на дисплее с высокой частотой обновления, новая технология Multi Frame Generation от Nvidia придёт на помощь.